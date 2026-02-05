बहरोड़ में दिल दहला देने वाला हादसा,100 साल पुराने मकान का छज्जा गिरा, पिता की मौत, बच्चे गंभीर रूप से घायल

House Collapse in Behror: आज सुबह बहरोड़ के मुख्य बाजार में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. एक पिता, जो अपने जुड़वां बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना लिए उन्हें स्कूल छोड़ने निकला था, उसे क्या पता था कि घर से चंद कदमों की दूरी पर मौत उसका इंतजार कर रही है. खटीकों के मोहल्ले में एक जर्जर खंडहर ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पल भर में उजाड़ दीं.

सुबह 8 की घटना

हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ. नीमराना के कोलीला निवासी रतनलाल प्रजापत (37), जो बहरोड़ में अपने ससुराल रहकर एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत थे, अपनी बाइक पर 10 वर्षीय जुड़वां बच्चों हिमांशी और हिमांशु को स्कूल छोड़ने जा रहे थे.

जैसे ही उनकी बाइक एक 100 साल पुराने जर्जर मकान के नीचे से गुजरी, अचानक मकान का भारी-भरकम छज्जा और मलबे का पटाव सीधे बाइक पर आ गिरा. तेज धमाके के साथ तीनों मलबे के नीचे दब गए. चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े और मलबे को हटाकर तीनों को बाहर निकाला.

अस्पताल में संघर्ष और मौत

हादसे के बाद रतनलाल और दोनों बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. रतनलाल के सिर में गंभीर चोट आने के कारण दोपहर बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं,दोनों मासूम बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हैं. बच्ची हिमांशी के चेहरे के बाएं हिस्से, आंख के नीचे और ठोड़ी पर गहरी चोटें आई हैं. हिमांशु बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ है. दोनों बच्चों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है.

जर्जर इमारत

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी बुलाकर खंडहर के बाकी खतरनाक हिस्सों को हटवाने के निर्देश दिए. लेकिन स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि शहर के बीचों-बीच खड़ी ऐसी जर्जर इमारतों पर प्रशासन पहले ध्यान क्यों नहीं देता? क्या किसी मासूम की जान जाने के बाद ही विभाग की नींद खुलती है?

