Behror: सिक्योरिटी गार्ड की बेटी बनीं RAS ऑफिसर, पढ़ें प्रीति यादव की सक्सेस स्टोरी

Kotputli-Behror News: देर रात आई आरएएस की लिस्ट में बहरोड़ जिले की एक बेटी और दो बेटों ने अपनी सफलता का झंडा फहरा दिया. साथ ही क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

बहरोड़ क्षेत्र के नांगल खोडिया गांव की प्रीति यादव ने 218वीं रैंक हासिल की है. प्रीति यादव जयपुर में रह तैयारी कर रही हैं. आरएएस बनने के बाद प्रीति ने सबसे पहले अपने पिता को फोन कर जानकारी दी और कहा कि पापा में आरएस बन गई, जिसके बाद पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया.

प्रीति के पिता इंद्राज यादव पहले बहरोड़ में चाय बनाते थे लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने नीमराना की एक फैक्ट्री में गार्ड के पद पर नौकरी शुरू कर दी. प्रीति के बड़े भाई आरएसी की 11वीं बटालियन में दिल्ली में तैनात हैं. साथ ही माता गृहणी है.

गांव की बेटी के अधिकारी बनने की सूचना लगते ही प्रीति के पिता कंपनी से घर पहुंचे तो ग्रामीण लोग बधाई देने पहुंच गए और साफा पहनाकर इंद्राज का स्वागत कर बधाई दी. दूसरी बार में बनी RAS, प्रीति के पिता इंद्राज ने बताया कि प्रिति जयपुर में रहकर तैयारी कर रही थी. पहली बार में वो कामयाब नहीं हो सकी लेकिन दूसरी बार में 218वी रैंक हासिल किया है.

साथ ही प्रीति का सपना था कि वो एक अच्छे पद पर नौकरी कर देश की सेवा करें. वहीं, दूसरी कामयाबी बहरोड़ के नासरपुर गांव के रहने वाले धर्मेंद्र यादव ने आरएएस में 112वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

धर्मेंद्र के पिता सरपंच हैं. धर्मेंद्र का दो साल पहले आईआईटी में सलेक्शन हुआ था लेकिन उनका सपना RAS बनने का था और आरएएस बनने में उनके पिता ने पूरा सहयोग किया.

धमेंद्र की माता गृहणी है. तीसरे नंबर पर रितिक भालोटिया ने आरएएस बनकर गांव तहसील और राजस्थान का नाम रोशन किया है. ऋतिक के पिता रूपेश टीचर है और माता गांव में खेतीबाड़ी का काम देखती है.

देर रात आई आरएएस की लिस्ट में बहरोड क्षेत्र के दो बेटों और एक बेटी का सलेक्शन होने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है, लोग परिवार के लोगों को बधाई दे रहे हैं.

