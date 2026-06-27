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बहरोड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग और बाइक सवार की मौत

Kotputli, Jaipur News: कोटपूतली बहरोड़ के शेरपुर के पास दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार रेसर बाइक सड़क पार कर रहे बुजुर्ग से टकरा गई. हादसे में बुजुर्ग की मौके पर और बाइक चालक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 27, 2026, 01:23 PM|Updated: Jun 27, 2026, 01:23 PM
बहरोड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग और बाइक सवार की मौत
Image Credit: तेज रफ्तार रेसर बाइक सड़क पार कर रहे बुजुर्ग से टकराईSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kotputli, Jaipur News: कोटपूतली बहरोड़ जिले के बहरोड़ क्षेत्र में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. गांव शेरपुर के पास तेज रफ्तार रेसर बाइक सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बाइक चालक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

सड़क पार करते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, खेड़की गांव निवासी 60 वर्षीय मोहनलाल मेघवाल शुक्रवार देर रात शेरपुर के पास दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पार कर रहे थे. इसी दौरान जयपुर की ओर से तेज गति से आ रही एक रेसर बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर का प्रभाव इतना अधिक था कि मोहनलाल मेघवाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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अस्पताल पहुंचने से पहले बाइक चालक की भी मौत
हादसे में बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे निजी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक बाइक चालक की पहचान 24 वर्षीय नमन चावला निवासी जवाहर नगर, जयपुर के रूप में हुई है.

हादसे के बाद आधे घंटे तक बाधित रहा यातायात
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. बहरोड़ थाने के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि दुर्घटना के कारण दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को सड़क से हटवाया और यातायात को सामान्य कराया.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव
पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. शनिवार को परिजनों के पहुंचने के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू
पुलिस ने इस सड़क हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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