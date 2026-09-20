/जयपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच बहरोड़ पहुंचे 25 पार्षद, SDM कार्यालय में दिलाई शपथ

Jaipur News: कोटपूतली-बहरोड़) नगर परिषद चुनाव के बाद जयपुर में बाड़ाबंदी में रखे गए भाजपा और निर्दलीय के 25 नवनिर्वाचित पार्षद कड़ी सुरक्षा के बीच बहरोड़ पहुंचे. सभी पार्षदों को जयपुर से बस के जरिए सीधे उपखंड कार्यालय लाया गया. यहां निर्वाचन अधिकारी पंकज बड़गुजर ने 25 नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ लेने वाले पार्षदों में भाजपा के 12 और 13 निर्दलीय पार्षद शामिल रहे.

सुरक्षा के बीच उपखंड कार्यालय पहुंचे पार्षद

शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया था. सुरक्षा व्यवस्था के बीच पार्षदों को बस से बारी-बारी से नीचे उतारा गया. इसके बाद सभी पार्षदों को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई.

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प्रशासन और पुलिस की ओर से पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी रखी गई. उपखंड कार्यालय के आसपास भी पुलिसकर्मियों की तैनाती रही. पार्षदों के जयपुर स्थित बाड़ाबंदी स्थल से सीधे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचने और इसके बाद वापस जयपुर रवाना होने के कारण कार्यक्रम को संक्षिप्त रखा गया.

शपथ के बाद पार्षद वापस जयपुर रवाना

शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पार्षदों को वापस बस में बैठाया गया. इसके बाद बस पार्षदों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई. पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई.

55 वार्डों वाली नगर परिषद में निर्दलीयों की अहम भूमिका

बहरोड़ नगर परिषद में कुल 55 वार्ड हैं. चुनाव परिणाम में भाजपा के 20, कांग्रेस के 6 और 29 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं. ऐसे में नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

निर्दलीय पार्षदों की संख्या अधिक होने के कारण अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है. शपथ ग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पर सभी की नजर है.

21 तारीख को होगा अध्यक्ष पद के लिए मतदान

नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए सोमवार, 21 तारीख को मतदान होगा. अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमों की सक्रियता बढ़ गई है. वहीं, प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं. अब अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्षदों के समर्थन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की स्थिति है.