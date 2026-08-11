/बहरोड़ में उपसरपंच के पति हत्याकांड का बड़ा खुलासा, इसलिए की गई उद्देश्य यादव की हत्या, 3 गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़). राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ में उपसरपंच के पति की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. रीवाली रोड पर खेत के रास्ते के पास संदिग्ध हालत में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान सतनाम यादव, टीनू यादव और सतवीर यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने घटना के समय इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया है.

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में हत्या की वजह आपसी कहासुनी और उसके बाद हुआ झगड़ा सामने आया है. हालांकि पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि विवाद के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या फिर किसी अन्य वजह से बात इतनी बढ़ गई कि मामला हत्या तक पहुंच गया.

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रीवाली रोड पर मिला था शव

बहरोड़ पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त की सुबह रीवाली रोड पर खेत के रास्ते के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव की स्थिति संदिग्ध थी और शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. परिजनों को सूचना देने के बाद शव की पहचान उद्देश्य यादव निवासी भिटेड़ा के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए अलग-अलग पहलुओं पर काम शुरू किया.

चारों युवक एक ही गांव के रहने वाले

बहरोड़ DYSP सचिन शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि मृतक और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले थे. पुलिस के अनुसार 8 अगस्त की शाम चारों लोग स्विफ्ट कार से कुशलगढ़ की तरफ गए थे. रात करीब 10 बजे सभी वहां से वापस रवाना हुए. इसी दौरान हाईवे किंग के पास दहैमी पुलिया के नीचे से गुजरते समय कार में ही किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. शुरुआत में हुआ विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया. पुलिस के मुताबिक हमजापूर की ढाणी से निकलने के बाद चारों के बीच झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया. इसके बाद आरोपियों ने उद्देश्य यादव को कार से बाहर निकाल लिया.

सड़क पर पटककर की गई मारपीट

जांच में पुलिस के सामने आई जानकारी के मुताबिक कार से बाहर निकालने के बाद उद्देश्य यादव के साथ मारपीट की गई. आरोपियों ने उसे सड़क पर पटक दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की. मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. बाद में रीवाली रोड के पास खेत के रास्ते में उद्देश्य यादव का शव मिला. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शरीर पर मारपीट और गंभीर चोटों के निशान सामने आए हैं. पुलिस के अनुसार इन्हीं चोटों के कारण उसकी मौत होने की बात सामने आई है.

तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना स्तर पर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. टीमों ने घटनास्थल के साथ-साथ आसपास के इलाकों से तकनीकी और भौतिक साक्ष्य जुटाए. जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस को आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले. इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सतनाम यादव, टीनू यादव और सतवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली है. अब इस कार और दूसरे साक्ष्यों की जांच के जरिए घटना से जुड़ी कड़ियों को और मजबूत किया जा रहा है.

पुरानी रंजिश या किसी और वजह से हुआ विवाद?

पुलिस अभी हत्या की पूरी वजह को लेकर जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर आपसी कहासुनी और झगड़ा हत्या की वजह सामने आया है, लेकिन पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपियों और मृतक के बीच पहले से कोई विवाद या रंजिश चल रही थी. इसके अलावा पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि घटना के समय किसी ने नशे का सेवन तो नहीं किया था. जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने आएगी.

पुलिस की जांच अभी जारी

बहरोड़ पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस यह जानने की कोशिश करेगी कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और मारपीट के दौरान घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा.

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