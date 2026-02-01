आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मुख्य मेला आज, माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी

Beneshwar Mela: वागड़ के प्रयाग और सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर आज आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर मेले का मुख्य आयोजन हो रहा है. माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर श्रद्धा का ऐसा ज्वार उमड़ा है कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु बेणेश्वर धाम पहुंचे हैं.

त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी और तर्पण

देर रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था. कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया. बेणेश्वर धाम को 'मुक्ति धाम' भी माना जाता है, इसलिए आज के दिन बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दिवंगत परिजनों की आत्मशांति के लिए अस्थि विसर्जन और तर्पण किया. विधि-विधान के साथ त्रिपिंडी श्राद्ध कर पूर्वजों के मोक्ष की कामना की गई.

देवालयों में दर्शन और पालकी यात्रा का आकर्षण

धाम पर स्थित ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं. मेले का सबसे मुख्य आकर्षण पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा है. यह भव्य पालकी यात्रा साबला हरि मंदिर से शुरू होकर भजन-कीर्तन और माव भक्तों के जयकारों के साथ बेणेश्वर धाम पहुंचेगी. पालकी यात्रा के संगम तट पर पहुंचने के बाद, राजा बलि की प्राचीन यज्ञ स्थली आबू दर्रा में महंत अच्युतानंद महाराज का शाही स्नान संपन्न होगा, जिसे देखने के लिए लाखों आंखें प्रतीक्षारत हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

भारी भीड़ को देखते हुए डूंगरपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के लिए धाम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 800 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं.मेले के हर कोने पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है ताकि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रहे. नदी तट पर गोताखोरों की तैनाती और श्रद्धालुओं के लिए विशेष सहायता केंद्र बनाए गए हैं.

बाल विवाह मुक्ति रथ ने किया जागरूक

डूंगरपुर जिले में बाल अधिकारिता विभाग के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह मुक्ति रथ आसपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचा. इस दौरान पूजपुर, बड़ौदा, लीलवासा, मोवाई बनकोडा, मे रथ का स्वागत किया गया .

इस मौके पर आमजन को बाल विवाह मुक्ति जागरूकता रथ के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई. वही आमजन को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए अपने क्षेत्र में बाल विवाह के रोकथाम व उसकी जानकारी प्रशासन को देने का आव्हान किया गया.

