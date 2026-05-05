Rajasthan politics : पं बंगाल में भवानीपुर का ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि ये दो राजनीतिक विचारधाराओं और नेतृत्व की साख की लड़ाई भी थी. सुबेंदु अधिकारी ने जिस आक्रामकता और आत्मविश्वास के साथ ममता बनर्जी के सामने मोर्चा संभाला हुआ था, उसने राज्य की सियासत की दिशा ही बदल कर रख दी. सिटिंग मुख्यमंत्री को हराना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है.



पर्दे के पीछे के राजस्थान के रणनीतिकार

जीत के तुरंत बाद सुबेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से राजेंद्र राठौड़ का धन्यवाद भी दिया. राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि राठौड़ ने भवानीपुर के चुनावी समर में 'चाणक्य' की भूमिका निभाई थी.इस इलाके में राजस्थानी और हिंदी भाषी समाज एक निर्णायक शक्ति रखता है. राजस्थान की राजनीति के माहिर खिलाड़ी राठौड़ ने बूथ स्तर पर जो घेराबंदी की थी उसने ममता बनर्जी के चुनावी तंत्र को पूरी तरह से उलझा दिया था.

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राजस्थान-बंगाल का विजयी तालमेल

सुबेंदु अधिकारी का आभार व्यक्त करना ये बताने के लिये काफी है कि इस जीत की नींव राजस्थान में ही तैयार हो चुकी थी. शुभेंदु ने माना कि जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, तब राजेंद्र राठौड़ के अनुभव और रणनीतिक इनपुट्स ने कठिन माने जाने वाले वार्डों में में भी जाकर भाजपा को बढ़त दिला दी. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जीत का श्रेय राठौड़ की मेहनत और मार्गदर्शन दोनों को जाता है.

जीत के राजनीतिक मायने

सिटिंग सीएम के ऊपर मिली इस जीत ने सुबेंदु अधिकारी का कद राष्ट्रीय राजनीति में अब और बढ़ा दिया है. साथ ही राजेंद्र राठौड़ और राजस्थान बीजेपी की पूरी टीम जो प्रचार के दौरान बंगाल में एक्टिव थी के प्रति उनका आभार ये संदेश देता है कि बीजेपी के भीतर राज्यों की भौगोलिक सीमाएं मायने नहीं रखतीं, बल्कि सामूहिक रणनीति और आपसी सहयोग ही पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है.





#WATCH | Kolkata | BJP's Suvendu Adhikari shows his winning certificate after clinching the Bhabanipur assembly seat with a landslide against the West Bengal CM and TMC candidate Mamata Banerjee.



He says, "This was very important. Defeating Mamata Banerjee was crucial. This is… pic.twitter.com/N1zY3EHW33 — ANI (@ANI) May 4, 2026