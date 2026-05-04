/बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

Rajasthan Politics : पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे राजस्थान बीजेपी के चाणक्य सुनील बंसल के साथ ही भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका रही. बंगाल की सियायी जमीन पर कैसे सांगठनिक सर्जरी की जाए, ये पूरी प्लानिंग इन दोनों वरिष्ठ नेताओं ने बखूबी निभाई है.
Rajasthan Politics : पहले बात करते हैं सुनील बंसल की, सुनील बंसल की खासियत ही लो प्रोफाइल रहकर काम करना है. राजस्थान की मिट्टी में रचे-बसे बंसल ने यूपी में 2014, 2017, 2019 और 2022 की लगातार जीत में भी अहम रोल निभाया था. जिसके बाद उन्हे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया.
यूपी की तर्ज पर बंसल ने बंगाल के हर बूथ पर पन्ना प्रमुखों की फौज तैयार कर ली थी. कोशिश ये थी की बीजेपी सिर्फ रैलियों तक सीमित ना रहे और वोटर्स के घर तक पहुंच बनाये. बंसल यहां पुराने कार्यकर्ताओं और नए शामिल हुए नेताओं के बीच सेतु का काम करते रहे, ताकि गुटबाजी ना हो. वहीं बंगाल की हर सीट पर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधकर उम्मीदवार चयन और प्रचार कैसे किया जाए, पूरी प्लानिंग बनाते दिखे.
वहीं भूपेंद्र यादव ने बंगाल जैसे मुश्किल राज्य में बैक एंड प्लानिंग, समन्वय और माइक्रो मैनेजमेंट को संभाला हुआ था. भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाई के बीच तालमेल, जिम्मेदारियां साफ करना और लगातार फीडबैक लेकर रणनीति बनायी.भूपेंद्र यादव ने रैलियां, रोड शो, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम के साथ ही सर्वे, फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर रियल टाइम बदलाव और कहां फोकस कब करना है इसका आंकलन किया.
ये ही नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार किया था. खासबात ये ही सीएम भजनलाल शर्मा ने जिस-जिस क्षेत्र में प्रचार किया, वहां भी बीजेपी उम्मीदवार भारी मतों से जीतते दिखे.
कुलमिलाकर इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल,अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, ओमप्रकाश भडाणा, सी आर चौधरी, रामचरण बोहरा, मोहनलाल गुप्ता, सुरेंद्र पारीक, बिहारी लाल बिश्नोई, रामलाल शर्मा, दशरथ सिंह शेखावत और राजेंद्र गहलोत भी बीजेपी की उस टीम का हिस्सा रहे, जिन्होने बूथ स्तर पर रणनीति को लागू करने में मदद की और संगठन को मजबूत किया और बंगाल चुनाव में पार्टी की पकड़ बनाने में अहम भूमिका निभाई.