12 घंटे में पकड़े गए फिरौती के अपहरणकर्ता, सोनू बालास सहित तीन गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: फिरौती के लिए व्यापारी का अपहरण करने वाले तीन शातिर अपराधियों को भाबरू थाना पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर धर दबोचा. पुलिस ने न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि अपहरण में इस्तेमाल हुई लग्जरी फॉर्च्यूनर कार भी बरामद कर ली. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा थी.

त्वरित कार्रवाई और टीमवर्क

पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चल रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली. ऑपरेशन की कमान ASP वैभव शर्मा ने संभाली, जबकि डीएसपी विराटनगर शिप्रा राजावत ने मैदानी निर्देशन दिया. थानाधिकारी अंकित सामरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने रातभर की छापेमारी कर आरोपियों को दबोच लिया. पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने न केवल पीड़ित को राहत दी, बल्कि क्षेत्र में अपराधियों के बीच दहशत भी पैदा की.

कैसे हुआ पूरा मामला?

घटना 27 अक्टूबर 2025 की है. परिवादी प्रवीण सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने साथियों के साथ कोटपूतली क्षेत्र के एक होटल से चेकआउट कर रहे थे. तभी फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी में सवार मुख्य आरोपी सोहनलाल गुर्जर उर्फ सोनू बालास और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया. जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया गया. आरोपियों ने 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी और धमकी दी. मारपीट के बाद पीड़ितों को रास्ते में फेंककर फरार हो गए. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तकनीकी व मानवीय खुफिया तंत्र के जरिए आरोपियों तक पहुंच गई.

गिरफ्तार आरोपी और बरामदगी

सोहनलाल गुर्जर उर्फ सोनू बालास – मुख्य आरोपी, जिस पर विभिन्न थानों में हत्या, लूट, फिरौती सहित दर्जनभर मुकदमे दर्ज हैं. वह लंबे समय से वांछित था.

अजय कसाणा

धोलाराम गुर्जर

फरार आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, अपहरण में शामिल कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं. भाबरू थाना पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. जल्द ही सभी फरार बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा किया गया है.

पुलिस की सतर्कता से बढ़ा विश्वास

इस सफल कार्रवाई से न केवल अपराध पर अंकुश लगा है, बल्कि आमजन व व्यापारियों में पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है. SP बिश्नोई ने कहा, "अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. हमारी टीमें चौबीसों घंटे मुस्तैद हैं."

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!