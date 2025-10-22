राजस्थान के ज्योतिष ने बताया भाई दूज का शुभ मुहूर्त, जानें तिलक करने का सही समय

Bhai Dooj 2025: जयपुर समेत पूरे प्रदेश में 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को भाई दूज यानी यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा. द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर रात 8:16 बजे से होगी और समापन 23 अक्टूबर रात 10:46 बजे तक रहेगा.

भाई दूज का शुभ मुहूर्त

तारीख: 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)

तिलक का शुभ समय: दोपहर 01:13 बजे से 03:28 बजे तक

भाई दूज का महत्व

यह दिन भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर स्नेह प्रकट करते हैं. मान्यता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर तिलक करवाता है, उसे यमराज के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

भाई दूज दिवाली के पांच दिवसीय पर्व का अंतिम और एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है. इसे यम द्वितीया, भैया दूज, भाऊ बीज या भाई टीका जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है. यह त्योहार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है.

भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं. बहन के इस स्नेह और आशीर्वाद के बदले भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं.

पौराणिक कथा के मुताबिक, यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे. यमुना ने अपने भाई का प्रेम से स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन परोसा. इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाएगा और तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा. इसी कारण इस दिन भाई, बहन के घर भोजन करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

