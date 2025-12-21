Jaipur News: भैंसलाना गांव में मंदिर से राम-सीता की अष्टधातु मूर्तियां चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश

Jaipur News: जयपुर जिले के रेनवाल क्षेत्र के भैंसलाना गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने गांव के ठीक बीचों-बीच स्थित सीताराम जी मंदिर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और भगवान राम-सीता की कीमती मूर्तियां सहित अन्य पूजा सामग्री चुराकर फरार हो गए. ग्रामीणों का कहना है कि सभी मूर्तियां अष्टधातु की थीं, जिनकी बाजार में कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है. यह मंदिर गांव की आस्था का केंद्र है और रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु यहां मत्था टेकने आते हैं.

चोरों की कार और वारदात का तरीका

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब चार बदमाश एक कार में सवार होकर आए थे. देर रात का फायदा उठाते हुए उन्होंने मंदिर का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया. मूर्तियां उठाकर वे चुपचाप कार में बैठे और मौके से फरार हो गए. सुबह जब पुजारी और ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो खाली जगह देखकर उनके होश उड़ गए. मंदिर में रखे दानपात्र, घंटियां और अन्य पूजा सामान भी गायब थे.

ग्रामीणों में भारी गुस्सा

घटना की जानकारी फैलते ही गांव में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए. लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. कई ग्रामीणों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाए और कहा कि गांव में नियमित पेट्रोलिंग होती तो शायद यह वारदात नहीं होती. लोग आस्था से जुड़ी मूर्तियों की चोरी से बेहद दुखी हैं और चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. कुछ लोगों ने तो मंदिर के बाहर धरना देने की बात भी कही.

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, फिंगरप्रिंट专家 बुलाए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. थानाधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों तक पहुंचने की उम्मीद है. पुलिस ने ग्रामीणों से भी कोई सुराग मिलने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है.

मंदिरों की सुरक्षा पर सवाल

यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है. भैंसलाना जैसे छोटे गांवों में रात के समय गश्त कम होने से चोर बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं. स्थानीय लोग सरकार और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि मंदिरों के आसपास सीसीटीवी लगाए जाएं और रात्रि गश्त बढ़ाई जाए. फिलहाल गांव में माहौल गमगीन है और लोग मूर्तियों की जल्द बरामदगी की दुआएं मांग रहे हैं.

