/भैराणा धाम बनाम रीको: दूदू में 12 जगहों पर खोदे गए गड्ढे, जिंदा समाधि लेने को तैयार संत, 8 मई को आर या पार फैसला

Jaipur News: जयपुर के दूदू के बिचून क्षेत्र में ‘रीको भगाओ, भैराणा धाम बचाओ’ आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. भैराणा धाम को औद्योगिक विस्तार और प्रदूषण से बचाने की मांग को लेकर साधु-संतों और धर्म प्रेमियों ने आंदोलन को धर्म युद्ध का स्वरूप दे दिया है. इसी क्रम में साधु-संत 21 किलोमीटर की महापरिक्रमा पूरी करने के बाद जिंदा समाधि लेने की तैयारी कर चुके हैं.

दूदू में संतों की ओर से जिंदा समाधि के लिए करीब 12 स्थानों पर गड्ढे भी खोदे गए हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि 8 मई को इस मुद्दे पर 'आर या पार' का फैसला होगा.

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डिप्टी CM के सामने रखी पीड़ा

बीते बुधवार को आयोजित चौपाल कार्यक्रम के दौरान साधु-संतों ने भैराणा धाम में रीको के प्रस्तावित विस्तार को लेकर अपनी चिंता और व्यथा डिप्टी CM डॉ. प्रेमचंद बैरवा के सामने रखी. संतों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से धाम की शांति, पर्यावरण और आध्यात्मिक स्वरूप पर खतरा मंडरा रहा है. मौके पर मौजूद अधिकारियों की लापरवाही पर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को “वन टू वन” समाधान देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है.

पहले भी दी जा चुकी है चेतावनी

भैराणा धाम को बचाने की मांग को लेकर संत पहले भी समाधि लेने की चेतावनी दे चुके हैं. उस समय विधायक बालमुकुंद आचार्य मौके पर पहुंचे थे और साधु-संतों से बातचीत की थी. बातचीत के बाद संतों ने प्रशासन और सरकार को सात दिन की मोहलत दी थी. साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि धाम को बचाने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिंदा समाधि लेने को मजबूर होंगे. अब संतों का कहना है कि लंबे इंतजार और आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए आंदोलन को और तेज किया जा रहा है.

धर्म, पर्यावरण और भविष्य की लड़ाई

आंदोलनरत साधु-संतों का कहना है कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से करीब 40 हजार से अधिक पेड़ प्रभावित होंगे. इसके अलावा बड़ी संख्या में पशु-पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी खत्म हो जाएगा. संतों के अनुसार इलाके के जल स्रोतों पर भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. संतों का कहना है कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि धर्म, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है. उनका मानना है कि भैराणा धाम शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जिसे औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखा जाना चाहिए.

क्यों हो रहा है विरोध?

साधु-संतों और स्थानीय ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि दादू पालकां भैराणा धाम के आसपास औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वाले विस्तार को रोका जाए. आंदोलनकारियों का आरोप है कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जहरीले रसायन और प्रदूषण से क्षेत्र का पर्यावरण लगातार प्रभावित हो रहा है. उनका दावा है कि अब तक हजारों पेड़ और कई वन्य जीव प्रदूषण की भेंट चढ़ चुके हैं. संतों का कहना है कि यदि समय रहते इस विस्तार को नहीं रोका गया तो क्षेत्र की प्राकृतिक और आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाएगी.

इस आंदोलन को श्रद्धालुओं, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय ग्रामीणों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल पहले ही इस आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं. साधु-संतों को विश्व हिंदू परिषद के समर्थन मिलने की भी संभावना जताई जा रही है. कांग्रेस भी भैराणा धाम की शांति और आध्यात्मिक स्वरूप को बचाने की मांग का समर्थन कर चुकी है.

सुनवाई नहीं हुई तो चुना तप का रास्ता

संतों का कहना है कि वे पहले भी इस मुद्दे को लेकर एसडीएम, तहसीलदार और मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन लंबे समय तक कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन और अग्नि तप का रास्ता चुना. आंदोलनरत साधु-संतों का कहना है कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश स्वीकार नहीं किया जाएगा. उनका कहना है कि वे यह तप आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और पानी दिलाने के लिए कर रहे हैं. संतों ने सरकार से मांग की है कि जहरीले औद्योगिक विस्तार को तुरंत रोका जाए.

रीको की सड़क विकास योजना क्या है?

रीको की ओर से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की जा रही है. रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) राजस्थान सरकार के बीच 38 सड़कों के विकास का निर्णय लिया गया है. यह कार्य कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर होगा, जिसमें कुल खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा रीको और 50 प्रतिशत हिस्सा पीडब्ल्यूडी वहन करेगा.

रीको के 36 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों की पहचान की गई है. इन सड़कों की कुल लंबाई करीब 205 किलोमीटर है और इनके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

इस योजना से आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा. इससे पहले भी रीको ने भिवाड़ी क्षेत्र में खिजुरीवास टोल प्लाजा से टपूकड़ा तक राज्य राजमार्ग संख्या-25 के चौड़ीकरण और नाले निर्माण के लिए करीब 74 करोड़ रुपये की परियोजना में 50 प्रतिशत राशि वहन करने की मंजूरी दी थी.