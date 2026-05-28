/अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़

Rajasthan Politics : राजस्थान की राजनीति में मुद्दों से ज्यादा भाषा और बयानबाजी को लेकर चर्चा है. नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल को लेकर की गई तीखी टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बेनीवाल के बयान के बाद बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों मोर्चों पर आक्रामक नजर आ रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर गृहराज्य मंत्री जवाहर बेढम और युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गोरा सहित अन्य नेताओं तक ने बेनीवाल पर तीखा हमला बोला है. सवाल उठ रहा है कि राजस्थान की राजनीति में शब्दों की मर्यादा क्यों टूट रही है ?

राजनीति में सियासी दलों के लिए एक दूसरे का विरोध नया नहीं है. आरोप-प्रत्यारोप भी सियासी लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन जब विरोध की भाषा मर्यादा की सीमाएं लांघने लगे तो बहस मुद्दों से हटकर 'शब्दों 'पर आ जाती है. कल प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर की गई टिप्पणी से सियासी हलचल मच गई. बेनीवाल के बयान के बाद बीजेपी ने राजनीतिक मर्यादाओं का हनन बताते हुए बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि आज कुछ राजनेताओं की शब्दावली आज हल्के स्तर तक पहुंच गई है और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. आखिर राजनीतिक विरोध के लिए इतनी अमर्यादित और हल्की भाषा की जरूरत क्यों पड़ रही है. क्या शब्दकोष में शब्दों का अकाल पड़ गया है. राठौड़ ने कहा कि राजनीति में विरोध जायज है, लेकिन विरोध के लिए ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग कतई उचित नहीं है. जनता ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर जवाब भी देगी. पहले भी बेनीवाल को जवाब मिल चुका है.

मदन राठौड़ ने कहा कि जिस तरह कोई व्यक्ति खुद को बड़ा दिखाने के लिए गलत रास्ता अपनाता है, उसी तरह कुछ नेता भी विवादित भाषा का सहारा लेकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं. राजनेताओं की शब्दावली कितने हल्के स्तर पर आ गई है. जैसे कोई घटिया शब्द बोलकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है. जैसे कोई सुपर गुंडा बनकर वसूली करता है. राजनेता भी ऐसा ही करने लगे हैं कि गंदे गंदे शब्द बोलकर टीआरपी बढ़ा लेंगे ? हनुमानजी आपके मुख्यमंत्री कौन है ? भजनलाल जी आपके सीएम नहीं है ? अपने ही सीएम के लिए ऐसे शर्मनाक शब्द बोल रहे हैं. आपको संस्कार सीखने की जरूरत है. इस प्रकार के शब्द प्रयोग करेंगे तो लोग राजनेताओं से घृणा करेंगे.

इधर संगठन के साथ ही सरकार के मंत्री भी बेनीवाल के बयान पर नाराज हैं. गृहराज्य मंत्री जवाहर बेढम ने बयान को बेतुका बताते हुए कहा कि सांसद पद की भी एक गरिमा होती है और सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन सोच-समझकर किया जाना चाहिए. बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह स्वीकार्य नहीं है.

उधर बीजेपी युवा मोर्चा भी इस विवाद में कूद पड़ा है. युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने बेनीवाल की भाषा को निंदनीय बताते हुए कहा कि राजनीतिक संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर शब्दों की एक सीमा होनी चाहिए. गोरा ने आरोप लगाया कि बेनीवाल लगातार विवादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे राजनीतिक संवाद का स्तर प्रभावित हो रहा है. इसी तरह बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, प्रवक्ता मेहराज चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशाेक परनामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी सहित अन्य नेताओं में भी बेनीवाल की टिप्पणी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है.

इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में नेताओं के बीच बयानबाजी का स्तर लगातार चर्चा का विषय रहा है. चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जिन पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सवाल उठे हैं. जानकारों का मानना है सोशल मीडिया के दौर में लगातार चर्चा में बने रहने के दबाव में कई बार तीखी और विवादित भाषा का इस्तेमाल कर बैठते हैं. सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल राजनीति की उस भाषा का है जो जनता तक पहुंचती है. लोकतंत्र में मतभेद जरूरी हैं, लेकिन क्या मर्यादा भी उतनी ही जरूरी नहीं ?