Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़

अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़

Rajasthan Politics : राजनीति में सियासी दलों के लिए एक दूसरे का विरोध नया नहीं है. आरोप-प्रत्यारोप भी सियासी लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन जब विरोध की भाषा मर्यादा की सीमाएं लांघने लगे तो…ऐसा ही कुछ हो रहा है राजस्थान में 

Edited byPragati PantReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 28, 2026, 03:45 PM|Updated: May 28, 2026, 03:45 PM
अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics : राजस्थान की राजनीति में मुद्दों से ज्यादा भाषा और बयानबाजी को लेकर चर्चा है. नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल को लेकर की गई तीखी टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बेनीवाल के बयान के बाद बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों मोर्चों पर आक्रामक नजर आ रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर गृहराज्य मंत्री जवाहर बेढम और युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गोरा सहित अन्य नेताओं तक ने बेनीवाल पर तीखा हमला बोला है. सवाल उठ रहा है कि राजस्थान की राजनीति में शब्दों की मर्यादा क्यों टूट रही है ?

राजनीति में सियासी दलों के लिए एक दूसरे का विरोध नया नहीं है. आरोप-प्रत्यारोप भी सियासी लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन जब विरोध की भाषा मर्यादा की सीमाएं लांघने लगे तो बहस मुद्दों से हटकर 'शब्दों 'पर आ जाती है. कल प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर की गई टिप्पणी से सियासी हलचल मच गई. बेनीवाल के बयान के बाद बीजेपी ने राजनीतिक मर्यादाओं का हनन बताते हुए बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि आज कुछ राजनेताओं की शब्दावली आज हल्के स्तर तक पहुंच गई है और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. आखिर राजनीतिक विरोध के लिए इतनी अमर्यादित और हल्की भाषा की जरूरत क्यों पड़ रही है. क्या शब्दकोष में शब्दों का अकाल पड़ गया है. राठौड़ ने कहा कि राजनीति में विरोध जायज है, लेकिन विरोध के लिए ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग कतई उचित नहीं है. जनता ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर जवाब भी देगी. पहले भी बेनीवाल को जवाब मिल चुका है.

मदन राठौड़ ने कहा कि जिस तरह कोई व्यक्ति खुद को बड़ा दिखाने के लिए गलत रास्ता अपनाता है, उसी तरह कुछ नेता भी विवादित भाषा का सहारा लेकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं. राजनेताओं की शब्दावली कितने हल्के स्तर पर आ गई है. जैसे कोई घटिया शब्द बोलकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है. जैसे कोई सुपर गुंडा बनकर वसूली करता है. राजनेता भी ऐसा ही करने लगे हैं कि गंदे गंदे शब्द बोलकर टीआरपी बढ़ा लेंगे ? हनुमानजी आपके मुख्यमंत्री कौन है ? भजनलाल जी आपके सीएम नहीं है ? अपने ही सीएम के लिए ऐसे शर्मनाक शब्द बोल रहे हैं. आपको संस्कार सीखने की जरूरत है. इस प्रकार के शब्द प्रयोग करेंगे तो लोग राजनेताओं से घृणा करेंगे.

इधर संगठन के साथ ही सरकार के मंत्री भी बेनीवाल के बयान पर नाराज हैं. गृहराज्य मंत्री जवाहर बेढम ने बयान को बेतुका बताते हुए कहा कि सांसद पद की भी एक गरिमा होती है और सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन सोच-समझकर किया जाना चाहिए. बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह स्वीकार्य नहीं है.

उधर बीजेपी युवा मोर्चा भी इस विवाद में कूद पड़ा है. युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने बेनीवाल की भाषा को निंदनीय बताते हुए कहा कि राजनीतिक संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर शब्दों की एक सीमा होनी चाहिए. गोरा ने आरोप लगाया कि बेनीवाल लगातार विवादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे राजनीतिक संवाद का स्तर प्रभावित हो रहा है. इसी तरह बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, प्रवक्ता मेहराज चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशाेक परनामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी सहित अन्य नेताओं में भी बेनीवाल की टिप्पणी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है.

इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में नेताओं के बीच बयानबाजी का स्तर लगातार चर्चा का विषय रहा है. चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जिन पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सवाल उठे हैं. जानकारों का मानना है सोशल मीडिया के दौर में लगातार चर्चा में बने रहने के दबाव में कई बार तीखी और विवादित भाषा का इस्तेमाल कर बैठते हैं. सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल राजनीति की उस भाषा का है जो जनता तक पहुंचती है. लोकतंत्र में मतभेद जरूरी हैं, लेकिन क्या मर्यादा भी उतनी ही जरूरी नहीं ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान भाजपा में अंदरूनी कलह! घोटाले पर भिड़े मिर्धा-किलक, दोनों नेताओं ने खोली एक-दूसरे की पोल

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून से पहले भीगेंगे ये जिले, 28 , 29, 30, 31 मई से लेकर 1 जून तक बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम का हाल?

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

बूंद-बूंद को तरसेगा जोधपुर, 29 और 30 मई को भी सप्लाई शेड्यूल हो गया तय

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

नागोरी से लेकर मेवाती तक... बकरीद पर क्यों रहती है राजस्थान के इन बकरों की सबसे ज्यादा डिमांड? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

हादसा या षड्यंत्र? पूर्व प्रधान समेत परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलने पर नया मोड़, पढ़ें पूरा मामला

कोटा में कार से निकले ढाई करोड़! पुलिस चेकिंग में खुला करोड़ों का काला खेल

बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

चूरू में सनसनीखेज वारदात, SP ऑफिस से ही किडनैप हो गई युवती, 3 कमांडो और 1 ड्राइवर सस्पेंड, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये संभाग, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें राजस्थान में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

Bakrid 2026: राजस्थान में ईद-उल-जुहा की नमाज पर खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर, अमन-चैन की मांगी दुआ

25 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन ज़ब्त, अवैध खनन माफिया पर अलवर पुलिस का एक्शन

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

राजसमंद में पूर्व सरपंच के परिवार के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार में जलकर मां और भांजी समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

रोज-रोज के नाश्ते से हो गए बोर, तो ट्राय करें ये राजस्थानी मसालेदार पराठा

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

नोखा बाईपास पर भयानक सड़क हादसा, ट्रेलर और मिनी बस की टक्कर में 3 की दर्दनाक मौत, कई घायल

सरदारशहर में आसमान से हो रही आग की बारिश और धरती उगल रही अंगारे, कुछ मिनटों में सिक गया पापड़!

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
Rajasthan Politics
Hanuman Beniwal

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़

अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़

Rajasthan Politics
2

राजस्थान भाजपा में अंदरूनी कलह! घोटाले पर भिड़े मिर्धा-किलक, दोनों नेताओं ने खोली एक-दूसरे की पोल

Rajasthan Politics
3

करोड़ों खर्च के बाद भी जयपुर की चौपाटियों में पसरा सन्नाटा! हाउसिंग बोर्ड परेशान

Jaipur news
4

भैराणा धाम में रात 1:30 बजे आखिर कैसे हुआ समझौता? बेनीवाल-प्रशासन में सहमति बनने के बाद टला जयपुर कूच

Hanuman Beniwal
5

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिवंगत किसानों के अटके बीमा क्लेम की प्रक्रिया हुई बेहद आसान

Jaipur news