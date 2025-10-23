Zee Rajasthan
भैरोंसिंह शेखावत को 102वीं जयंती, जयपुर बीजेपी कार्यालय में बाबो सा को किया गया याद

Jaipur News : बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत को पुष्पांजलि दी गयी, प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ बोले - शेखावत ने ही सबसे पहले देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 23, 2025, 05:17 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 05:17 PM IST

भैरोंसिंह शेखावत को 102वीं जयंती, जयपुर बीजेपी कार्यालय में बाबो सा को किया गया याद

Jaipur News : बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत को पुष्पांजलि, प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ बोले - शेखावत ने ही सबसे पहले देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया.

पूर्व उप राष्ट्रपति और तीन बार के सीएम रहे भैरोंसिंह शेखावत को 102वीं जयंती पर प्रदेशभर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष मदन राठौड़ और पदाधिकारी-कार्यकर्ताओं ने शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने प्रिय बाबो सा को याद किया.

इस मौके राठौड़ ने कहा कि भैरोंसिंह शेखावत राजनीति के अजातशत्रू थे. पीएम मोदी देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लेकिन शेखावत ने ही सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया. पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत की जयंती पर आज प्रदेशभर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित शेखावत का स्मरण किया.

इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि शेखावत साहब ने वास्तव में पार्टी को ताकत दी. जनसंघ से जुड़े रहे पाली से विशेष संबंध रहा. पाली से दो बार विधायक रहे, उस समय दोनों बार ही मैं पाली का जिलाध्यक्ष था. शेखावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के लिए अनुकरणीय काम किया.

योजना चलाकर समाज के पिछड़े वर्ग व एससी-एसटी को राजनीति में पंचायत निकायों में आरक्षण दिया. शेखावत साहब का व्यक्तित्व अजात शत्रू वाला रहा. कई ऐसे दृष्टांत राजनीति में दिखाई देते हैं जब प्रबल विरोधी लोग थे, उनका भी सारी शक्ति लगाकर सहयोग करने का काम किया. वैमनस्य पैदा नहीं होने दिया यही कारण था उपराष्ट्रपति के चुनाव में कई विरोधियों ने भी वोट दिया.

राठौड़ ने कहा कि उनके दृष्टांत से हमें सीखने को मिला. सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को कैसे दिलाना चाहिए, इसकी राह दिखाया. पहली बार सीएम बने राजस्थान के समग्र विकास के लिए उन्होंने योजनाएं दी.

शेखावत का जीवन प्रेरणादायी है, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी रास्तों पर चलेगे देश का विकास करेंगे, उन्होंने देश और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने प्रोत्साहन देन का काम किया उस समय.

आज देश के पीएम अभियान चला भी रहे हैं लेकिन शेखावत ने 1977 में ये प्रयास किए. शेखावत ने जीवन पर्यंत बहुत संघर्ष किए, पाली में केवल एक विधायक हुआ करता था, बाद में हालात बदले शेखावत ने पाली को अभेद्य दुर्ग बना दिया. इसके बाद सभी आठों सीटें, सांसद सीट जीती, आज भी वो ही स्थिति बरकरार है.


