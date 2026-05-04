Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 फीसदी, जहां गए वहां भाजपा को मिल रही बड़ी जीत

सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 फीसदी, जहां गए वहां भाजपा को मिल रही बड़ी जीत

Bhajan Lal Strike Rate 100: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रचार अभियान कमाल का साबित हो रहा है. उन्होंने जहाँ-जहाँ प्रचार किया, वहाँ भाजपा को बड़ी जीत मिल रही है.

Edited byAnsh RajReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 04, 2026, 02:12 PM|Updated: May 04, 2026, 02:33 PM
सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 फीसदी, जहां गए वहां भाजपा को मिल रही बड़ी जीत
Image Credit: CM Bhajan Lal Sharma West Bengal

CM Bhajan Lal Sharma West Bengal: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सुपरहिट साबित हो रहे हैं. सीएम भजनलाल शर्मा ने जिस-जिस क्षेत्र में प्रचार किया, वहाँ भाजपा उम्मीदवार भारी मतों से जीत की ओर बढ़ रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा ऐतिहासिक जीत की राह पर नजर आ रही है.

खासतौर पर सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और प्रवासी मारवाड़ी समुदाय और चाय बागान क्षेत्र के कामगारों और कारोबारियों से सीधा संवाद किया था. इसी तरह जोड़ासांको सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार की बड़ी जीत तय मानी जा रही है, जहाँ सीएम भजनलाल शर्मा ने जमकर प्रचार किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में 100 प्रतिशत रहा है. उनके प्रचार वाले हर क्षेत्र में भाजपा को मजबूत बढ़त मिल रही है. सीएम के प्रभावशाली प्रचार और स्थानीय मुद्दों को उठाने के तरीके ने भाजपा को फायदा पहुंचाया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली है. शुरुआती रुझानों में भाजपा 191 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस महज 97 सीटों पर सिमट गई है.


इस बीच कोलकाता के भवानीपुर में ममता बनर्जी के आवास के बाहर भगवाधारी बाइक सवारों ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए, वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर धांधली का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के एजेंटों और कार्यकर्ताओं को काउंटिंग केंद्रों पर रोक दिया गया है. उन्होंने कहा, “काउंटिंग बंद थी, चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी. हमारे एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा. यह भाजपा का पहले से तय प्लान था.

इधर राजस्थान में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जबरदस्त जश्न का माहौल है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सुबह से ही पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं. पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, उद्योग राज्यमंत्री केके विश्वनोई, विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य सहित कई नेता-कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचकर एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं. ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माभी शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती रुझानों के बाद ट्वीट कर कहा, “कौशल, परिश्रम और करुणा हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं...” राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है.


वहीं पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि ये चुनावी नतीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, उनकी नीतियों और जनता के विश्वास की जीत बताया. जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी और गृह मंत्री की रणनीति के चलते कई राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है.

उन्होंने विशेष रूप से बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों से पीड़ित जनता ने इस बार भय को खत्म कर विश्वास को वोट दिया है. इसी का परिणाम है कि वहां भाजपा को ऐतिहासिक समर्थन मिला है. साथ ही असम में भी प्रचंड बहुमत मिलने की बात कही. उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए संबंधित राज्यों की जनता का आभार जताया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: सावधान! अगले 72 घंटे भारी, 7 जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' के साथ तबाही मचाएगा अंधड़!

थाने के अंदर बैठ लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, जोधपुर में युवक से मारपीट पर बवाल

West Bengal election: बंगाल का 'मारवाड़ी' फैक्टर, आज नतीजों में गूंजेगी मारवाड़ियों की गूंज ? क्या पलट जाएगी बाजी?

राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा आतंक! आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

गहरी नींद में सोते हुए परिवार पर घातक हमला, पिता को उतारा मौत के घाट, मां-बेटा और बेटी घायल

3 दिन में करोड़ों के पार्क की लापरवाही उजागर, झूला झूलते हुए बच्चे के साथ हादसा, ठेकेदार, इंजिनियर या सरकार, कौन जिम्मेदार?

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

राजस्थान में भीषण गर्मी में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

बंगाल-असम इलेक्शन पर MLA प्रतापपुरी का बड़ा दावा, बोले-BJP के पक्ष में 100% माहौल

घर पर ऐसे बनाएं स्मोकी फ्लेवर मसाला चाय, एक चुस्की में ही खो बैठेंगे होश!

आदिवासियों का धर्मांतरण करवाने का वीडियो बनाने पर बवाल, युवक को बेरहमी से पीटा, 4 गिरफ्तार बाकी फरार

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

CM जन आवास योजना में कथित महा घोटाला! भीलवाड़ा यूआईटी सचिव IAS ललित गोयल पर गिरी गाज, एपीओ में भेजा गया

तिलक लगाकर आने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को रोका, कोटा के सरकारी स्कूल में छात्र-छात्राओं से बदसलूकी

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

चौंमू की बर्फी क्यों है इतनी सॉफ्ट? मुंह में जाती है घुल

Rajasthan News: टोंक में गश्त पर निकले सिपाही का संदिग्ध हालात में शव मिला, गले पर निशान से हत्या की आशंका

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर उछाल, जानें सोमवार को क्या है लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Crime: पत्नी के प्रेमी के साथ थे अवैध संबंध, लवर के साथ मिलकर पति की कर डाली हत्या

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

Gold Silver Price: बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ गोल्ड, सिल्वर के रेट अभी थमे, जानें लेटेस्ट प्राइस

Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गूंजी किलकारियां, बाघिन चमेली ने शावक को दिया जन्म, स्पेशल केयर में रखा गया क्यूब

कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर समेत इन शहरों में भयंकर बारिश का अलर्ट, गिरेंगे मोटे-मोटे ओले

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

राजस्थान की गर्मी में ये शाही ड्रिंक, पीते ही ठंडक उतर जाएगी सीधे दिल तक! नोट कर लें ये रेसिपी

खराब मौसम से दिल्ली में अटकी फ्लाइट्स! जयपुर हुईं डायवर्ट

Tags:
CM Bhajan Lal Sharma

About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

rajasthan politics
2

राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!

barmer news
3

प्रतापगढ़ में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 12वीं के छात्र की मौत, गांव में तनाव

rajasthan crime
4

Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न

Bikaner news
5

सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 फीसदी, जहां गए वहां भाजपा को मिल रही बड़ी जीत

CM Bhajan Lal Sharma