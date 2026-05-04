/सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 फीसदी, जहां गए वहां भाजपा को मिल रही बड़ी जीत

CM Bhajan Lal Sharma West Bengal: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सुपरहिट साबित हो रहे हैं. सीएम भजनलाल शर्मा ने जिस-जिस क्षेत्र में प्रचार किया, वहाँ भाजपा उम्मीदवार भारी मतों से जीत की ओर बढ़ रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा ऐतिहासिक जीत की राह पर नजर आ रही है.

खासतौर पर सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और प्रवासी मारवाड़ी समुदाय और चाय बागान क्षेत्र के कामगारों और कारोबारियों से सीधा संवाद किया था. इसी तरह जोड़ासांको सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार की बड़ी जीत तय मानी जा रही है, जहाँ सीएम भजनलाल शर्मा ने जमकर प्रचार किया था.

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राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में 100 प्रतिशत रहा है. उनके प्रचार वाले हर क्षेत्र में भाजपा को मजबूत बढ़त मिल रही है. सीएम के प्रभावशाली प्रचार और स्थानीय मुद्दों को उठाने के तरीके ने भाजपा को फायदा पहुंचाया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली है. शुरुआती रुझानों में भाजपा 191 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस महज 97 सीटों पर सिमट गई है.



इस बीच कोलकाता के भवानीपुर में ममता बनर्जी के आवास के बाहर भगवाधारी बाइक सवारों ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए, वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर धांधली का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के एजेंटों और कार्यकर्ताओं को काउंटिंग केंद्रों पर रोक दिया गया है. उन्होंने कहा, “काउंटिंग बंद थी, चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी. हमारे एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा. यह भाजपा का पहले से तय प्लान था.

इधर राजस्थान में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जबरदस्त जश्न का माहौल है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सुबह से ही पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं. पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, उद्योग राज्यमंत्री केके विश्वनोई, विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य सहित कई नेता-कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचकर एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं. ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माभी शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती रुझानों के बाद ट्वीट कर कहा, “कौशल, परिश्रम और करुणा हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं...” राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है.



वहीं पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि ये चुनावी नतीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, उनकी नीतियों और जनता के विश्वास की जीत बताया. जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी और गृह मंत्री की रणनीति के चलते कई राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है.

उन्होंने विशेष रूप से बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों से पीड़ित जनता ने इस बार भय को खत्म कर विश्वास को वोट दिया है. इसी का परिणाम है कि वहां भाजपा को ऐतिहासिक समर्थन मिला है. साथ ही असम में भी प्रचंड बहुमत मिलने की बात कही. उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए संबंधित राज्यों की जनता का आभार जताया.

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