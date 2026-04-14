भजनलाल सरकार की घोषणा-राजस्थान में युवाओं के लिए बनेगी 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी

Rajasthan News: अंबेडकर जयंती पर भवानी निकेतन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम में प्रदेशभर के लोगों को बुलाया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की राशि डीबीटी कर लाभान्वित किया. इस मौके पर सीएम ने दो बड़ी घोषणाएं भी की.

सीएम की दो बड़ी घोषणाएं

डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नगरीय क्षेत्रों में 200 ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की हैं. इसके साथ ही सीएम ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए अंबेडकर पीठ मूंडला, जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केन्द्र खोलने की भी घोषणा की. अंबेडकर जयंती पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मौका था. भवानी निकेतन परिसर में आयोजित डॉ. बी. आर. अंबेडकर जयंती समारोह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की.

एससी-एसटी अत्याचार पर 28% की कमी

इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार के दो सालों में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचारों में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई हैं. इस दौरान सीएम ने पेंशन, पालनहार योजना के लाभार्थियों को 1363 करोड़ हस्तांतरित किए.

मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर डीबीटी से राशि ट्रांसफर की. वहीं, उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया, मेधावी दसवी-बारहवी के छात्र-छात्राएं भी सम्मानित हुए. दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल बांटी जाएगी. सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब ने कड़ा संघर्ष किया. न्याय आधारित भविष्य की स्थापना की.शिक्षा को आधार मानते हुए काम किया. वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलो ने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री ममता भूपेश के जिले में एक भी सिलिकोसिस पीड़ितों को सिलिकोसिस योजना लाभ नहीं मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

PM मोदी अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हैं

इस दौरान सीएम ने ये भी कहा कि PM नरेंद्र मोदी अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलते है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अंबेडकर से प्रेरित है. गरीब कल्याण, देश की अर्थव्यवस्था पर काम किया. उसके जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-