राजस्थान में भजनलाल सरकार दिवाली धमाका! 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, जानिए कितना?

Jaipur News: प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिया जाएगा. यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 और उससे कम वेतनमान में कार्यरत हैं. प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6,774 का बोनस दिया जाएगा.
 

Published: Oct 14, 2025, 07:10 AM IST | Updated: Oct 14, 2025, 07:10 AM IST

Jaipur News: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. लंबे इंतजार के बाद सरकार ने तदर्थ बोनस देने की घोषणा कर दी है. यह फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसके बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा 'दीपावली के अवसर पर राजकीय कार्मिकों के लिए विशेष सौगात! सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली के पावन अवसर पर लगभग 6 लाख कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है. यह बोनस राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 एवं उससे कम वेतनमान में कार्यरत हैं. प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6774 का तदर्थ बोनस दिया जाएगा. इस निर्णय का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा.


मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद से ही प्रदेशभर में सरकारी कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के हित में लिया गया है जो पे-लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 एवं उससे कम वेतनमान में कार्यरत हैं. यानी, इस श्रेणी के सभी पात्र कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस का लाभ मिलेगा.

कर्मचारी भी इस बोनस के हकदार
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6,774 रुपये का तदर्थ बोनस दिया जाएगा. इस निर्णय का लाभ न केवल प्रदेश सरकार के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद में कार्यरत कर्मचारी भी इस बोनस के हकदार होंगे.


कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर
भजनलाल शर्मा सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है. त्योहारों के मौसम में बोनस की यह घोषणा न केवल कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है, बल्कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी उत्सव के दौरान बाजारों में रौनक लौटने की उम्मीद है.


सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की नीति का हिस्सा बताया जा रहा
वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना और सरकारी सेवाओं में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना है. दीपावली से पहले इस बोनस की घोषणा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की नीति का हिस्सा बताया जा रहा है. सरकार का यह कदम त्योहार के समय कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला साबित हुआ है. अब राज्यभर के सरकारी कार्यालयों में दीपावली से पहले उत्सव का माहौल है.

