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राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

Rajasthan Grazing Land: राजस्थान सरकार ने चारागाह भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने का फैसला लिया है. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने और समयसीमा के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 04, 2026, 09:28 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 09:28 AM IST
राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार
Image Credit: Rajasthan Encroachment Drive

Rajasthan Encroachment Drive: राजस्थान में सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर भजनलाल सरकार अब सख्त रुख अपनाने जा रही है. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि चारागाह भूमि पर हुए सभी अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान चलाया जाए. कब्जाधारियों को 15 दिन के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस दिया जाएगा. यदि तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा.

15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी कानूनी कार्रवाई

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शासन सचिवालय में आयोजित पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे सिर्फ सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हैं, बल्कि पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका पर भी असर डालते हैं. इसलिए हर जिले में प्रभावी अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाएं. यदि 15 दिन के भीतर कब्जा नहीं हटाया जाता है तो एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी हो. जिन लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए, उनके नाम, कार्रवाई का विवरण और तस्वीरें स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक की जाएं ताकि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश जाए.

घुमंतू परिवारों को राहत, पहले होगा पुनर्वास

सरकार ने इस अभियान के साथ मानवीय पहलू को भी प्राथमिकता दी है. मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि घुमंतू समुदाय के परिवारों को बिना पुनर्वास के नहीं हटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसे मामलों में पुनर्वास को जरूरी मान चुका है. इसलिए जहां घुमंतू परिवार वर्षों से रह रहे हैं, वहां पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार अतिक्रमण हटाने के साथ सामाजिक संवेदनशीलता भी बनाए रखना चाहती है.

सुरक्षा गार्डों के भुगतान पर भी सरकार सख्त

बैठक में ग्राम पंचायतों में तैनात सुरक्षा गार्डों के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठा. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित भुगतान जल्द से जल्द जारी किए जाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि भुगतान में अनावश्यक देरी करने वाले या संविदा की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश

समीक्षा बैठक में मंत्री कार्यालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की भी समीक्षा की गई. मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हर मामले का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. लंबित फाइलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि आम लोगों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और विभागीय कामकाज में तेजी आए.

क्या है सरकार का संदेश?

सरकार का ताजा फैसला दो स्पष्ट संदेश देता है. पहला, सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध कब्जों को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. दूसरा, जिन घुमंतू परिवारों का जीवन और आजीविका प्रभावित हो सकती है, उनके साथ मानवीय व्यवहार अपनाया जाएगा और पुनर्वास की व्यवस्था के बाद ही कोई कार्रवाई होगी. ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान के कई जिलों में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज होने की संभावना है, जबकि प्रभावित परिवारों के अधिकारों और पुनर्वास पर भी सरकार विशेष ध्यान देती नजर आएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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