Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान सरकार करेगी मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद, जानें क्या मिलेगा समर्थन मूल्य

Jaipur News: राजस्थान सरकार राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द करेगी. ये खरीद कल यानी 24 नवंबर को शुरू होगी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 23, 2025, 07:46 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी पिस्ता बर्फी टेस्ट किया क्या? स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास
8 Photos
Pista Barfi

राजस्थानी पिस्ता बर्फी टेस्ट किया क्या? स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस गांव को कहा जाता है 'करोड़पतियों का गांव'?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस गांव को कहा जाता है 'करोड़पतियों का गांव'?

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! 2 डिग्री पहुंचा माउंट आबू का तापमान
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! 2 डिग्री पहुंचा माउंट आबू का तापमान

इस तरह बनाएं राजस्थानी मशहूर छाछ वाला मिर्ची वड़ा, लेते रहेंगे चटकारे
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं राजस्थानी मशहूर छाछ वाला मिर्ची वड़ा, लेते रहेंगे चटकारे

राजस्थान सरकार करेगी मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद, जानें क्या मिलेगा समर्थन मूल्य

Jaipur News: राजस्थान में समर्थन मूल्य पर कल से खरीद शुरू होगी. केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद अब राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की होगी. लक्ष्य के अनुसार, मूंग की 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द की 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली की 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जाएगी.

सहकारिता मंत्री गौतम दक ने बताया कि मूंग की 340, मूंगफली की 302, सोयाबीन की 79 और उड़द की 151 केंद्रों पर खरीद की जाएगी. अब तक मूंग बेचान के लिए 97 हजार 392, मूंगफली के लिए 1 लाख 87 हजार 580 सोयाबीन के लिए 26 हजार 143, उड़द के लिए 1 हजार 681 किसानों ने पंजीयन करवाया है.

इस प्रकार, अब तक कुल 3 लाख 12 हजार 796 किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन करवा चुके हैं. भारत सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी का घोषित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सहकारिता मंत्री ने बताया कि बीकानेर और चूरू जिलों में फर्जी गिरदावरी और फर्जी पंजीयन की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला कलक्टरों से जांच कराई गई. जांच में बीकानेर ज़िले में 5,954 और चूरू जिले में 9,819 फर्जी गिरदावरी फर्जी पंजीयन के मामले पाए गए, जिनके पंजीयन टोकन राजफेड द्वारा निरस्त किए जाकर खरीद सीमा तक नये पंजीयन किए जाएंगे.

इस बार समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी. ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी. भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिवस की अवधि में की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news