राजस्थान सरकार करेगी मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद, जानें क्या मिलेगा समर्थन मूल्य

Jaipur News: राजस्थान में समर्थन मूल्य पर कल से खरीद शुरू होगी. केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद अब राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की होगी. लक्ष्य के अनुसार, मूंग की 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द की 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली की 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जाएगी.

सहकारिता मंत्री गौतम दक ने बताया कि मूंग की 340, मूंगफली की 302, सोयाबीन की 79 और उड़द की 151 केंद्रों पर खरीद की जाएगी. अब तक मूंग बेचान के लिए 97 हजार 392, मूंगफली के लिए 1 लाख 87 हजार 580 सोयाबीन के लिए 26 हजार 143, उड़द के लिए 1 हजार 681 किसानों ने पंजीयन करवाया है.

इस प्रकार, अब तक कुल 3 लाख 12 हजार 796 किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन करवा चुके हैं. भारत सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी का घोषित किया गया है.

सहकारिता मंत्री ने बताया कि बीकानेर और चूरू जिलों में फर्जी गिरदावरी और फर्जी पंजीयन की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला कलक्टरों से जांच कराई गई. जांच में बीकानेर ज़िले में 5,954 और चूरू जिले में 9,819 फर्जी गिरदावरी फर्जी पंजीयन के मामले पाए गए, जिनके पंजीयन टोकन राजफेड द्वारा निरस्त किए जाकर खरीद सीमा तक नये पंजीयन किए जाएंगे.

इस बार समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी. ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी. भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिवस की अवधि में की जाएगी.

