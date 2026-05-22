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राजस्थान कैबिनेट के ये बड़े फैसले… इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल गई मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Cabinet Meeting 2026: CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज 22 मई को शाम 5 बजे सचिवालय में राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 22, 2026, 08:27 PM|Updated: May 22, 2026, 08:27 PM
राजस्थान कैबिनेट के ये बड़े फैसले… इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल गई मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: Bhajanlal cabinet meeting

Rajasthan Cabinet Meeting 2026: CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज 22 मई को शाम 5 बजे सचिवालय में राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. भजनलाल कैबिनेट की बैठक करीब तीन महीने बाद आयोजित हुई.

भजनलाल कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ. बैठक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल पॉलिसी को मंजूरी दी. मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि टैलेंट इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़े कदम उठाये हैं. अगले 25 साल की नीतियां बना रहे हैं. ऑटो रिन्यूअल होंगे, निजी कंपनिया अपने इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे. सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया आसान होगी. पेंशन नियमों का सरलीकरण किया. विकलांगता के प्रमाण पत्र एक बार में ही मान्य होंगे. भजनलाल कैबिनेट में फैसला लिया गया. मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि परिवार पेंशन में एक राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य होंगे. कैबिनेट ने पीएम मोदी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर शुभकामनाएं दी गईं.

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वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर से शुरुआत करेंगे. कैबिनेट की बैठक में अभियान का प्रेजेंटेशन हुआ. मंत्री सुरेश रावत ने कहा-आम जनता से अभियान को जोड़ेंगे. उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल योद्धाओं का सम्मान होगा.

अक्षय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन को भजनलाल कैबिनेट ने मंजूरी दी. जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भूमि आवंटन किए गए. मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विकसित वार्ड विकसित ग्राम अभियान पर चर्चा हुई. सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों से फीडबैक लिया गया. 2030 तक का डेटाबेस तैयार किया गया है. गांव और शहर की जरूरत का डेटा बनकर तैयार है. ग्राम सभाओं का आयोजन कर जनता को जागरूक किया.

मंत्री प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे. पानी बिजली की आपूर्ति पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा. इसपर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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