/राजस्थान कैबिनेट के ये बड़े फैसले… इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल गई मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट

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Rajasthan Cabinet Meeting 2026: CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज 22 मई को शाम 5 बजे सचिवालय में राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई.
Rajasthan Cabinet Meeting 2026: CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज 22 मई को शाम 5 बजे सचिवालय में राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. भजनलाल कैबिनेट की बैठक करीब तीन महीने बाद आयोजित हुई.
भजनलाल कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ. बैठक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल पॉलिसी को मंजूरी दी. मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि टैलेंट इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़े कदम उठाये हैं. अगले 25 साल की नीतियां बना रहे हैं. ऑटो रिन्यूअल होंगे, निजी कंपनिया अपने इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे. सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया आसान होगी. पेंशन नियमों का सरलीकरण किया. विकलांगता के प्रमाण पत्र एक बार में ही मान्य होंगे. भजनलाल कैबिनेट में फैसला लिया गया. मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि परिवार पेंशन में एक राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य होंगे. कैबिनेट ने पीएम मोदी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर शुभकामनाएं दी गईं.
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर से शुरुआत करेंगे. कैबिनेट की बैठक में अभियान का प्रेजेंटेशन हुआ. मंत्री सुरेश रावत ने कहा-आम जनता से अभियान को जोड़ेंगे. उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल योद्धाओं का सम्मान होगा.
अक्षय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन को भजनलाल कैबिनेट ने मंजूरी दी. जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भूमि आवंटन किए गए. मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विकसित वार्ड विकसित ग्राम अभियान पर चर्चा हुई. सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों से फीडबैक लिया गया. 2030 तक का डेटाबेस तैयार किया गया है. गांव और शहर की जरूरत का डेटा बनकर तैयार है. ग्राम सभाओं का आयोजन कर जनता को जागरूक किया.
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मंत्री प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे. पानी बिजली की आपूर्ति पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा. इसपर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई.
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