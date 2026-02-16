Zee Rajasthan
खुशखेड़ा अग्निकांड पर राज्य सरकार सख्त, CM भजनलाल ने सहायता राशि की घोषणा की

Jaipur News: राजस्थान के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राजस्थान सरकार ने राहत और सहायता को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

Published: Feb 16, 2026, 11:35 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 11:35 PM IST

Jaipur News: राजस्थान के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राजस्थान सरकार ने राहत और सहायता को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3-3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग से हुई जनहानि अत्यंत हृदयविदारक और दुखद है. इस कठिन समय में राज्य सरकार पूरी संवेदना के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है.

CM भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए. राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है.

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ आवश्यक प्रशासनिक और मानवीय सहयोग भी दिया जाएगा. औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने के कारणों की जांच भी की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

राजस्थान विधानसभा में आज रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और पश्चिमी राजस्थान में गौचर भूमि आवंटन का मुद्दा उठाया. भाटी ने कहा कि राजस्थान आज देश में साइबर ठगी के मामलों में पहले स्थान पर है. यह लाखों परिवारों की टूटी हुई उम्मीदों का हिसाब है.

भाटी के अनुसार, जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच 1923 करोड़ रुपये का नुकसान साइबर ठगी के माध्यम से हुआ. भाटी ने दावा किया कि हर रोज लगभग 400 लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं.

भाटी ने कहा कि जब कोई आम व्यक्ति, मजदूर, किसान, महिला या छोटा कर्मचारी अपनी जीवनभर की बचत गंवाकर थाने पहुंचता है, तो उसे कहा जाता है कि साइबर थाने में जाओ... साइबर थाना कहता है कि यह सामान्य थाना देखेगा. इस तरह पीड़ित को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भटकाया जाता है. मानो वह इंसान नहीं, एक फुटबॉल हो.

