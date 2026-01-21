Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भजनलाल सरकार का बड़ा एलान, हवाई जहाज बनाने पर मिलेगी सब्सिडी

राजस्थान में हवाई जहाज निर्माण करने वाली कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी. सरकार ने आज राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी-2025 का अनुमोदन किया है. इससे एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण एवं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में राजस्थान के तेजी से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Babulal Dhayal
Published: Jan 21, 2026, 06:25 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 06:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 22–23 जनवरी को वेस्टर्न डिस्ट्रबेंस का दिखेगा असर, आंधी-बारिश और ओलों की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 22–23 जनवरी को वेस्टर्न डिस्ट्रबेंस का दिखेगा असर, आंधी-बारिश और ओलों की चेतावनी जारी

100 किलो बारूद लेकर 35 किलोमीटर दूर गिरा था गोला, लोकल टूरिस्ट गाइड ने बताई जयबाण तोप की शानदार खासियत
6 Photos
jaigarh fort

100 किलो बारूद लेकर 35 किलोमीटर दूर गिरा था गोला, लोकल टूरिस्ट गाइड ने बताई जयबाण तोप की शानदार खासियत

राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, इन इलाकों में छाएंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, इन इलाकों में छाएंगे बादल

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके
7 Photos
Rajasthan Maximum Temperature

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके

भजनलाल सरकार का बड़ा एलान, हवाई जहाज बनाने पर मिलेगी सब्सिडी

Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने आज राजस्थान में एयरोस्पेस के लिए दरवाजे खोल दिए हैं. सरकार ने राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी–2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत राजस्थान में रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जायेगा. राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाने की दिशा में मददगार साबित होगी.

प्रदेश में हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी का तोहफा देगी. मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैबिनेट के इस बड़े फैसले की जानकारी दी.

एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी-2025
इस पॉलिसी से एयरोस्पेस के क्षेत्र में राजस्थान के लंबी छलांग लगाने की उम्मीद की जा रही है. इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम के विकास पर केन्द्रित यह नीति आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

देश में एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों, उपकरण एवं घटक निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग इकाइयों और मेंटेंनेंस, रिपेयर एवं ओवहॉलिंग से जुड़ी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा.

इस नीति के तहत विनिर्माण परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रूपये तक अचल पूंजी निवेश को लार्ज, 300 करोड़ से 1 हजार करोड़ को मेगा और 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक को अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाएगा.

सर्विस सेक्टर के लिए 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक अचल पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं लार्ज, 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक मेगा और 250 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में रखा जाएगा.

नीति के तहत इन ए एण्ड डी पार्कों में लगने वाले पात्र एयरोस्पेस एवं डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और सेवा उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर के 75 प्रतिशत पुनर्भरण के निवेश अनुदान, विनिर्माण उद्यमों के लिए 20 से 28 प्रतिशत और सर्विस सेक्टर के 14 से 20 प्रतिशत तक 10 वर्षों में वितरित पूंजीगत अनुदान अथवा 10 वर्षों तक वार्षिक किश्तों में देय 1.2 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन में से किसी एक विकल्प का चयन करने की सुविधा दी जाएगी.

इसके अतिरिक्त इन प्रोत्साहनों पर टॉप-अप के रूप में 10 से 15 प्रतिशत एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, पहली तीन मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत सनराइज बूस्टर, 10 प्रतिशत एंकर बूस्टर, 20 प्रतिशत थ्रस्ट बूस्टर जैसे लाभ भी प्रदान किए जाएंगे.

रीको से भूमि लेने वाले मेगा, अल्ट्रा मेगा विनिर्माण उद्यमों को 10 वर्षों तक फ्लेक्जिबल लैण्ड पेमेंट और 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत ऑफिस स्पेस हेतु लीज रेन्टल सब्सिडी का लाभ भी देय होगा.

पॉलिसी में विशेष इन्सेंटिव्स का भी प्रावधान किया गया है, जिनमें बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, ऑफिस-स्पेस लीज रेंटल सब्सिडी जैसे प्रावधान तथा कैप्टिव पावर प्लांट में किए गए निवेश का 51 प्रतिशत पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश में शामिल करना शामिल है.

इसके साथ ही उद्योगों को दीर्घकालिक राहत देने के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, 7 वर्षों तक मंडी शुल्क अथवा बाजार शुल्क का शत प्रतिशत पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण की व्यवस्था भी की गई है.

ग्रीन इन्सेंटिव, स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेंटिव तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेंटिव जैसे प्रावधान इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाते हैं.

उम्मीद है कि राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी–2025 से राज्य में एयरोस्पेस एवं डिफेन्स सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, उच्च तकनीक आधारित उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025
वहीं, भजनलाल कैबिनेट ने एयरोस्पेस के साथ राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी दे दी. यह नीति राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इन नीति का प्रमुख उद्देश्य सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना, विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना तथा फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है.

इसके साथ ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कौशल संवर्धन, रिसर्च एवं डेवलपमेंट तथा टैक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी इस नीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा.

नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पार्कों में अक्षय ऊर्जा, जल दक्षता, पुनर्चक्रण और सर्कुलर पहलों के माध्यम से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि औद्योगिक विकास पर्यावरण के अनुकूल हो सके.

इस नीति के अंतर्गत लगने वाली पात्र इकाइयों का सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित किया जाएगा.

नीति के अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे. इनमें सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है.

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के 60 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उपलब्ध होगा, जिससे पूंजीगत निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति, कैप्टिव पावर प्लांट हेतु सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट और राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रमाणित इकाइयों को सहमति शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकेगी.

इसके साथ ही रोजगार सृजन प्रोत्साहन, स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेंटिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेंटिव और क्वालिटी सर्टिफिकेशन इन्सेंटिव जैसे अन्य लाभ भी नीति में देय होंगे.

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2025 राज्य में एक प्रतिस्पर्धी और मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने में सहायक होगी. यह नीति निवेशकों को आकर्षित कर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी और उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी.

एयरोस्पेस के साथ सेमीकंडक्टर पॉलिसी के एलान से उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान विमानन क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा. इससे राजस्थान में लाखों लोगों को रोजगार और प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news