भजनलाल सरकार ने किया 94 नई पंचायत समितियों का गठन, कब होंगे पंच-सरपंचों के चुनाव?

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम पूरा हो गया है. नई पंचायतों की घोषणा के साथ ही कई जगह पर सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है. नई पंचायतों के गठन में स्थानीय जनता की मांग को दरकिनार कर फैसले लिए जाने से कई जगह विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं. नाराज लोग सिविल लाइंस में मंत्रियों के बंगलों पर आकर जम गये हैं.

उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा के घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा है. नई पंचायतों के गठन से नाराज है. पुरानी पंचायतों को तोड़कर नए सिरे से ग्राम पंचायतों का गठन लोगों को रास नहीं आ रहा है. बरसों से गांव की सरकार के मुखिया बने बैठे खांटी नेताओं को नए परिसीमन ने तगड़ा झटका दिया है. अब कईयों के सरपंच बनने के सपने टूट गये हैं.

ग्रामीणों ने लगाए ये आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि पुनर्गठन में न तो स्थानीय जनता की परेशानियों का ध्यान रखा गया और न ही दूरी का जो गांव बरसों से ग्राम पंचायत के मुख्यालय थे. उनसे ग्राम पंचायत का दर्जा छीनकर दूर दराज के गांवों में पंचायतें बना दी गईं. इससे लोगों की मुश्किलें बढेंगी और पंचायतीराज संस्थायें मजबूत होने के बजाय कमजोर होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

94 नई पंचायत समितियों का गठन

भजनलाल सरकार ने लंबी एक्सरसाइज के बाद 94 नई पंचायत समितियों का गठन किया है. अब प्रदेश में कुल मिलाकर 457 नई पंचायत समितियां होंगी. नए पुनर्गठन में ग्राम पंचायतों की तादाद में 3430 की बढ़ोतरी हुई है.

अब राज्य में कुल 14,500 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंचों के चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को देखते हुए अप्रैल महीने में पंचायतों के चुनाव होने हैं.

अहम भूमिका

पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राजेंद्र राठौड़ ने पंचायतों के पुनर्गठन में अहम भूमिका निभाई है. उनके पास भी बड़ी तादाद में असंतुष्ट पहुंच रहे हैं लेकिन वो पुनर्गठन को पूरी तरह पारदर्शी और ग्रामीण जनता के हित में करार दे रहे हैं. राठौड़ का दावा है कि पंचायतों के पुनर्गठन से पंचायतीराज संस्थायें मजबूत होंगी और इससे गांवों के विकास की गति तेज होगी.

शिकायतों के अंबार

इधर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने पंचायतों के पुनर्गठन की महीनों की लंबी जददोजहद में अपना काफी वक्त दिया है. उनके पास भी शिकायतों के अंबार हैं. पुनर्गठन से नाराज पूर्व सांसद संतोष अहलावत विधायक अर्जुन गर्ग, पूर्व विधायक श्रीराम भींचर समेत कई नेताओं ने मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की. नेताओं ने सरकार से पुनर्गठन में हुई गलतियों में सुधार का आग्रह किया लेकिन अरूण चतुर्वेदी ने साफ-साफ कहा कि किसी भी सूरत में अब पुनर्गठन से छेडछाड़ संभव नहीं है. सबको राजी रख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है.

जयपुर में पंचायतों के पुनर्गठन में ग्रामीण जनता की नाराजगी की. ये तस्वीरे देख कांग्रेस मन ही मन खुश है, उसे लगता है कि ये नाराजगी सत्तारूढ भाजपा पर भारी पड़ेगी. पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया.

बहरहाल पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है लेकिन पुनर्गठन ने गांव की सरकार में अपना परचम फहराने की कोशिशों में लगे नेताओं को तगड़ा झटका दिया है. पुनर्गठन से कई नेताओं के पंच सरपंच से लेकर प्रधान प्रमुख बनने के सपने तार तार कर दिए है इसलिए जयपुर में नेताओं के घर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है लेकिन अब सरकार के रूख में कहीं कोई न नरमी आती दिख रही है और न ही पुनर्गठन में कहीं छेड़छाड़ होती दिखाई पड़ रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-