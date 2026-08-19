/रक्षाबंधन पर महिलाओं को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, 48 घंटे रोडवेज में कर सकेंगी फ्री सफर

Rajasthan News: रक्षाबंधन पर्व पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है. राजस्थान रोडवेज की ओर से 28 और 29 अगस्त 2026 को प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

रोडवेज प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों एवं परिचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. आदेश के अनुसार, रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान रोडवेज की प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों में महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी.

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यह सुविधा वातानुकूलित, वोल्वो और ऑल इंडिया परमिट की रोडवेज बसों में नहीं मिलेगी. इसके अलावा रोडवेज की 3200 से अधिक एक्सप्रेस बसों में महिलाएं और बालिकाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी. फ्री यात्रा सुविधा राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर मिलेगी. पूर्व में राज्य सरकार द्वारा केवल 1 दिन के लिए रक्षाबंधन के दिन फ्री यात्रा की सुविधा दी जाती थी, लेकिन पिछले साल से सीएम भजनलाल शर्मा ने इसे 2 दिन के लिए कर दिया था. ऐसे में इस बार भी महिलाओं और बालिकाओं को यह सुविधा 2 दिन के लिए यानी 28 और 29 अगस्त को मिल सकेगी.

अग्रिम टिकट बुक करवा सकेंगी महिलाएं

रोडवेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 28 और 29 अगस्त को यात्रा करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. परिचालकों को ईटीआईएम मशीन के माध्यम से निशुल्क यात्रा के टिकट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. ईटीआईएम के काम नहीं करने की स्थिति में टिकट बुक से जीरो राशि का टिकट जारी किया जा सकेगा. टिकट पर 'महिला/बालिका यात्री' और यात्रा की तारीख अंकित करना अनिवार्य होगा.

यह रहेगी फ्री यात्रा अवधि

आदेश में कहा गया है कि फ्री यात्रा सुविधा 27-28 अगस्त की मध्यरात्रि से मिलने लगेगी यानी 28 अगस्त शुरू होते ही रात 12 बजकर 1 मिनट से लेकर 29 अगस्त की मध्यरात्रि रात 11:59 बजे तक फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. 48 घंटे के लिए महिलाएं और बालिकाएं बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी. रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी डिपो के मुख्य प्रबंधकों, परिचालकों और पत्रक वितरकों को निर्देश दिए हैं कि फ्री यात्रा टिकट जारी करने में एकरूपता रखी जाए.

साथ ही इन 2 दिनों में फ्री यात्रा करने वाली महिलाओं और बालिकाओं की वास्तविक संख्या का रिकॉर्ड रखा जाएगा. आवश्यकता के अनुसार, अग्रिम स्तर पर इसमें संशोधन किया जा सकेगा. आदेश से रक्षाबंधन पर प्रदेशभर में महिलाओं और बालिकाओं को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

