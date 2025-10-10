Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भजनलाल सरकार का पंचायत चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक, अब सरपंचों को पट्टे बांटने की पॉवर

Jaipur News : राजस्थान में सरपंच, पंचायतों में प्रशासक बनकर फिलहाल गांवों की जिम्मेदारी संभाल रहे है. लेकिन पंचायत चुनाव से पहले सरकार का ये फैसला बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 10, 2025, 12:54 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 12:54 PM IST

Trending Photos

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें
9 Photos
jaipur news

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू
9 Photos
Rajasthan famous Food

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

राजस्थान की इस योजना में महिलाओं को मिलेंगे करोड़ों रुपये! बस आपको करना होगा ये काम
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान की इस योजना में महिलाओं को मिलेंगे करोड़ों रुपये! बस आपको करना होगा ये काम

सर्दियों में खाने का मजा दोगुना! जानिए राजस्थानी अदरक-लहसुन चटनी बनाने का आसान तरीका
7 Photos
rajasthani famous food

सर्दियों में खाने का मजा दोगुना! जानिए राजस्थानी अदरक-लहसुन चटनी बनाने का आसान तरीका

भजनलाल सरकार का पंचायत चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक, अब सरपंचों को पट्टे बांटने की पॉवर

Jaipur News : राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए भजनलाल सरकार ने बड़ा एलान कर दिया. अब 11 हजार पंचायतों में सरपंचों को पट्टे बांटने के पॉवर दिए गए. पट्टा बांटने के लिए पंचायतों में कमेटी बनेगी. सरपंच और पंच मिलकर गांवों में पट्टे बांटेंगे. 1996 के प्रावधानों के तहत कमेटी गठित होगी. सरपंच पंचायतों में प्रशासक बनकर फिलहाल गांवों की जिम्मेदारी संभाल रहे है. लेकिन पंचायत चुनाव से पहले सरकार का ये फैसला बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.

सरपंच प्रशासन की भूमिका में
राजस्थान की 11 हजार से ज्यादा पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच मिलकर अब गांवों में पट्टे बांटेंगे. पंच-सरपंचों के पट्टे बांटने को लेकर पंचायतीराज आयुक्त और सचिव जोगाराम ने सभी जिला परिषदों को चिट्ठी जारी की है. सरकार ने गांव और शहरों के लिए अभियान चला रखा है. इन अभियानों में भी पट्टे बांटे जा रहे हैं. प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद मौजूदा सरपंचों को प्रशासक बनाया है. सरपंच और पंचों की कमेटी को प्रशासक की पावर दी है. अब पंच-सरपंच की कमेटी मिलकर पट्टे बांटेंगे. पंचायत चुनाव से पहले सरकार का ये निर्णय बडा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.

आयुक्त की चिट्ठी में क्या ?
पंचायतीराज आयुक्त से चिट्ठी में यह साफ किया है कि कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायतों के सरपंच और पंचों की कमेटी मिलकर पट्टे बांट सकेंगे. चिट्ठी के मुताबिक,राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत जहां वार्ड पंच की कमेटी गठित किया जाना जरूरी है. वहां पर ऐसे सभी मामलों में प्रशासक की तरफ से प्रशासकीय समिति के सदस्यों की कमेटी गठित करके पट्टा आवंटन करने को कहा है.जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. उनमें निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है. जबकि निवर्तमान उप सरपंच और वार्ड पंचों को प्रशासकीय समिति का सदस्य बनाया गया है. प्रशासक को प्रशासकीय समिति की बैठक बुलाकर काम करना होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चुनावों से पहले बड़ी तादाद में बंटेंगे पट्टे
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 में सरपंच को अधिकार और पावर दिए हैं. अब कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच प्रशासक और प्रशासकीय समिति के जरिए इन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव अगले साल होने की संभावना है. पंचायत चुनावों से पहले कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच बड़ी संख्या में पट्टे बांटने की तैयारी कर रहे हैं. सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी होने के बाद अब गांवों में पट्टे बांटने का काम तेज होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news