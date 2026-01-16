राजस्थान में सरकार को आइडिया बताकर मिल रहे 3 लाख, 5 करोड़ तक की हो रही फंडिंग

Jaipur News : भारत का भविष्य स्टार्टअप्स और युवाओं के हाथ में है. यह बात अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही. राजस्थान के छोटे शहर इस सोच को ज़मीन पर उतारते नजर आ रहे हैं. जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे शहर अब सिर्फ पर्यटन या कोचिंग तक सीमित नहीं, बल्कि नए आइडियाज की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं.

राजस्थान बन रहा स्टार्टअप्स की नई पहचान

कभी कहा जाता था कि बड़े सपने सिर्फ बड़े शहरों में ही पूरे होते हैं. लेकिन अब यह सोच बदल रही है. भारत का भविष्य जिस युवा शक्ति और स्टार्टअप संस्कृति पर टिका है. उसकी मजबूत नींव अब महानगरों से निकलकर छोटे शहरों तक पहुंच चुकी है. खासतौर पर राजस्थान के छोटे शहर आज नई सोच, नए प्रयोग और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनते जा रहे हैं. राजस्थान, जिसे कभी सिर्फ पर्यटन, किलों और विरासत के लिए जाना जाता था. अब स्टार्टअप्स की नई पहचान गढ़ रहा है. जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे शहर अब केवल पढ़ाई या नौकरी के लिए पहचाने जाने वाले शहर नहीं रहे, बल्कि इन शहरों से टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, हेल्थकेयर, एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट, ई-कॉमर्स और सोशल इनोवेशन से जुड़े स्टार्टअप्स उभर रहे हैं.

छोटे शहरों के युवा अपने ही शहरों में कर रहे स्टार्टअप शुरू

कुछ साल पहले तक राजस्थान के युवाओं के सामने विकल्प सीमित थे. या तो सरकारी नौकरी, या फिर रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन. लेकिन आज तस्वीर बदल रही है. छोटे शहरों के युवा अब अपने ही शहरों में रहकर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं. वे न सिर्फ खुद के लिए रोजगार बना रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी नौकरी दे रहे हैं. यही वजह है कि स्टार्टअप्स अब केवल मुनाफे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान का माध्यम भी बनते जा रहे हैं.

भजनलाल सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी है शानदार

राजस्थान में इस समय करीब 7400 स्टार्टअप पंजीकृत हैं. यह संख्या अपने आप में राज्य के बदलते उद्यमी माहौल को दर्शाती है. खास बात यह है कि पिछले दो साल में ही लगभग 2000 नए स्टार्टअप जुड़े हैं. यानी कोरोना के बाद के दौर में भी युवाओं ने जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटे, बल्कि नवाचार को अवसर में बदला.

इस बदलाव में राज्य सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी ने बड़ी भूमिका निभाई है। राजस्थान के का युवा अब सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं. सही सोच, ईमानदारी और नवाचार के साथ छोटे से आइडिया को भी बड़ी क्रांति में बदला जा सकता है.



सरकारी पॉलिसी बनी गेमचेंजर

-इस बदलाव में राजस्थान सरकार की स्टार्टअप नीति ने बड़ी भूमिका निभाई

-नए आइडिया पर 1 साल की आइडेशन ग्रांट – 2.40 लाख रुपए

-महिला उद्यमियों के लिए 3 लाख रुपए तक सहायता

-आइडिया सफल हुआ तो 60 लाख रुपए तक अनुदान

-बिजनेस विस्तार के लिए 2 करोड़ रुपए तक लोन

-जल्द ही 5 करोड़ रुपए तक इक्विटी फंडिंग की योजना



हालांकि तस्वीर जितनी उजली दिखती है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं. विशेषज्ञों के अनुसार स्टार्टअप्स की सर्वाइवल रेट अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. फिलहाल केवल 20 से 30 प्रतिशत स्टार्टअप ही लंबे समय तक टिक पाते हैं. सही मेंटरशिप का अभाव और बिजनेस स्किल्स की कमी कई स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी बाधा बनती है. छोटे शहरों में नेटवर्किंग और निवेशकों तक पहुंच अब भी आसान नहीं है, जिससे कई अच्छे आइडियाज शुरुआती दौर में ही दम तोड़ देते हैं.

