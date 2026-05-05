/भजनलाल सरकार का विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा, बगरू महाविद्यालय PG में अपग्रेड

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्वित करते हुए बगरू क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है. उच्च शिक्षा मंत्री व उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने स्थानीय विधायक की अनुशंसा और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बगरू के राजकीय महाविद्यालय को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है.

महाविद्यालय के प्राचार्य शिवदत्त कविया ने बताया कि फिलहाल 1 मई से 15 मई तक स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश की प्रकिया चल रही है. अगले शैक्षणिक सत्र से कला वर्ग अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम आने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर इतिहास विषय की कक्षाएं शुरू की जाएगी, जिससे बगरू क्षेत्र के पीजी कोर्स में पढ़ाई करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे.

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स्थानीय छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय में पीजी कोर्स का लाभ विशेषकर छात्राओं को होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिय जयपुर के कॉलेजों में प्रवेश लेकर पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. करीब 30 किलोमीटर दूर जयपुर जाकर पढ़ाई करना जहां आर्थिक रूप और समय के लिहाज से भारी पड़ता है.

वहीं आवागमन के संसाधनों को कमी के चलते शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है. विद्यार्थियों में बगरू महाविद्यालय को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा का आभार जताया है.

