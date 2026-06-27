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राजस्थान के किसानों की होने वाली है बल्ले-बल्ले! बंपर कमाई कराने के लिए प्लान कर रही भजनलाल सरकार

Rajasthan Farmer Income: राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर जिले में मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है. किसानों को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT) में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि राजकीय कृषि कॉलेजों के माध्यम से ऑनलाइन क्लास भी संचालित होंगी. कम पानी और कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली मशरूम खेती को प्रदेश में नई कृषि क्रांति के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 27, 2026, 06:11 AM|Updated: Jun 27, 2026, 06:11 AM
राजस्थान के किसानों की होने वाली है बल्ले-बल्ले! बंपर कमाई कराने के लिए प्लान कर रही भजनलाल सरकार
Image Credit: AI Generated ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है. प्रदेश में अब मशरूम उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है. कृषि विभाग की योजना है कि आने वाले समय में राजस्थान का हर जिला मशरूम उत्पादन का केंद्र बने. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के उदयपुर संभाग के दौरे के बाद इस योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का मानना है कि कम पानी वाले राजस्थान में मशरूम की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का मजबूत स्रोत बन सकती है.


पारंपरिक खेती से आगे बढ़ेगा कृषि क्षेत्र
राजस्थान जैसे राज्य में जहां जल संकट एक बड़ी चुनौती है, वहां मशरूम की खेती एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रही है. इस फसल को खुले खेतों की बजाय बंद कमरे, शेड या नियंत्रित वातावरण में आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए पानी की आवश्यकता भी बेहद कम होती है और सीमित निवेश में अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है. कृषि विभाग अब किसानों को गेहूं, बाजरा और सरसों जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ मशरूम जैसी नगदी फसल अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.

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MPUAT देगा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण, ऑनलाइन भी होगी पढ़ाई
सरकार ने किसानों को मशरूम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है. उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT) में किसानों को मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. वहीं प्रदेश के राजकीय कृषि कॉलेजों के व्याख्याता ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से दूर-दराज के किसानों को भी खेती की नई तकनीकों की जानकारी देंगे. इससे गांवों में रहने वाले किसान भी बिना लंबी दूरी तय किए आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे.


PPP मॉडल से मिलेगा आधुनिक तकनीक और बाजार का लाभ
कृषि आयुक्त ने विश्वविद्यालयों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं. इस व्यवस्था के तहत निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ, आधुनिक तकनीक और बाजार से जुड़ी सुविधाएं सीधे किसानों तक पहुंचेंगी. इससे मशरूम की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना भी बढ़ेगी.


उदयपुर संभाग से होगी शुरुआत
योजना के पहले चरण में उदयपुर संभाग के जिलों में 'फार्मर्स फर्टिलाइजर सेल्स फ्रेमवर्क' लागू किया जाएगा, ताकि किसानों को खाद और कृषि संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. कृषि आयुक्त ने उदयपुर स्थित मशरूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी किया. इसके अलावा संभाग के सभी कृषि अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए.


किसानों के लिए नई उम्मीद बनेगी मशरूम खेती
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो राजस्थान में मशरूम उत्पादन एक नई कृषि क्रांति का आधार बन सकता है. कम पानी, कम लागत और अधिक लाभ वाली यह खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. आधुनिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बेहतर विपणन व्यवस्था के साथ राजस्थान आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख मशरूम उत्पादक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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