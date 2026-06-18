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कहां से आता है पांचना बांध में पानी और क्यों प्यासी ज़मीन पर बरसों से सुलग रही है विवाद की चिंगारी?

Panchna Dam, Water Dispute: पांचना बांध मुख्य रूप से मानसून के दौरान स्थानीय नदियों और बरसाती जलधाराओं से भरता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई और पेयजल जरूरतें पूरी होती हैं. लेकिन करौली और सवाई माधोपुर जिलों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है. एक ओर कुछ गांव पानी छोड़ने का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर कमांड एरिया के किसान सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं. इसी टकराव के कारण वर्षों से यह मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 18, 2026, 11:09 AM|Updated: Jun 18, 2026, 11:09 AM
कहां से आता है पांचना बांध में पानी और क्यों प्यासी ज़मीन पर बरसों से सुलग रही है विवाद की चिंगारी?
Image Credit: Panchna Dam News

Panchna Dam News: पांचना बांध के कमांड एरिया की नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन एवं विभिन्न स्तरों पर उठाई जा रही मांगों के मद्देनजर भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. जिसमें सवाई माधोपुर जिला कलक्टर कानाराम एंव करौली जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, सहित दोनों जिलों के सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान पांचना बांध से जल वितरण, कमांड एवं कैचमेंट क्षेत्र के हितों, 39 गांवों हेतु की गई बजट घोषणा तथा वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई.

संभागीय आयुक्त ने बताया कि सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद के शांतिपूर्ण एवं सर्वसम्मत समाधान के लिए करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के किसानों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आज 18 जून गुरुवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय भरतपुर में आयोजित की जाएगी.

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बैठक में दोनों जिलों के किसानों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा कर राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप समाधान का प्रयास किया जाएगा.गौरतलब है कि पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर कमांड क्षेत्र के किसान आंदोलनरत हैं. प्रशासन संवाद एवं समन्वय के माध्यम से सभी पक्षों की सहमति से समाधान निकालने के प्रयास कर रहा है. प्रस्तावित बैठक में किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति के आधार पर आगे की कार्यवाही निर्धारित की जाएगी.

पांचना बांध जल विवाद को लेकर भजनलाल सरकार ने समाधान के प्रयास तेज कर दिए हैं. इसी क्रम में भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सवाई माधोपुर और करौली के जिला कलक्टर सहित सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में पांचना बांध के जल प्रबंधन, कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के हितों तथा वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई. सरकार ने दोनों जिलों के किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक 18 जून को शाम 5 बजे भरतपुर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय में बुलाने का निर्णय लिया है. इस बैठक में किसानों को आमंत्रित किया गया है ताकि संवाद और आपसी सहमति के आधार पर स्थायी समाधान निकाला जा सके.

पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जलस्रोत है, जो पूर्वी राजस्थान के बड़े मिट्टी के बांधों में से एक माना जाता है. यह बांध मानसून के दौरान स्थानीय नदियों और बरसाती जलधाराओं से भरता है और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति का प्रमुख आधार है. हालांकि, पिछले कई वर्षों से इस बांध के पानी के बंटवारे को लेकर करौली और सवाई माधोपुर (वर्तमान गंगापुर सिटी) जिलों के बीच गंभीर विवाद चल रहा है, जिसने अब सामाजिक और राजनीतिक रूप भी ले लिया है.

पानी के बंटवारे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने
इस विवाद में दो प्रमुख पक्ष लगातार आमने-सामने हैं. एक ओर बांध के भराव क्षेत्र से जुड़े लगभग 39 गांवों के ग्रामीण हैं, जिनमें अधिकांश मीणा समुदाय के लोग शामिल हैं. इन ग्रामीणों का कहना है कि यदि बांध का पानी नहरों में छोड़ा गया तो उनके क्षेत्र में जलस्तर गिर जाएगा और खेती व पेयजल संकट उत्पन्न हो जाएगा. इसी कारण वे बांध के गेट खोलने या पानी छोड़ने का विरोध करते हैं.

दूसरी ओर, बांध के कमांड एरिया यानी नहरों से जुड़े लगभग 35 गांवों के किसान हैं, जो लंबे समय से सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं. इन किसानों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है, जिससे हजारों बीघा कृषि भूमि सूखी पड़ी है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

अदालत के आदेश और प्रशासनिक चुनौती
इस विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए बांध का पानी नहरों में छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं. हालांकि, स्थानीय विरोध और जमीनी तनाव के कारण प्रशासन इन आदेशों को पूरी तरह लागू नहीं करा पा रहा है. बताया जा रहा है कि यह पिछले दो दशकों में तीसरा अवसर है जब अदालत को इस मामले में दखल देना पड़ा है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल सका है.

लगातार बढ़ता तनाव और आर्थिक असर
कमांड एरिया के किसानों का आरोप है कि वर्ष 2006 के बाद से उन्हें नियमित रूप से नहरों का पानी नहीं मिला है, जिसके चलते उनकी कृषि उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है. हजारों बीघा जमीन पर खेती बाधित होने से किसानों को हर साल करोड़ों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी ओर भराव क्षेत्र के ग्रामीण अपनी सुरक्षा और जल संसाधनों की रक्षा की बात कहकर पानी छोड़ने का विरोध जारी रखे हुए हैं.

राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनता विवाद
समय के साथ यह विवाद केवल जल प्रबंधन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विषय बन गया है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों की इसमें सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है. दोनों पक्षों के बीच संतुलन साधना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, और अब यह मामला समाधान की बजाय लगातार और जटिल होता जा रहा है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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