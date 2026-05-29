/CM भजनलाल का भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस', 103 अफसर सस्पेंड, 6 को दिखाया बाहर का रास्ता

Rajasthan News: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सुशासन के संकल्प के तहत राज्य सरकार ने एक आईएएस अधिकारी समेत 103 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 6 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा 11 अधिकारियों की आजीवन पेंशन भी रोक दी गई है.

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राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की है, जिससे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है. सरकार का कहना है कि आम जनता को पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना उसकी प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिली है. सरकार का दावा है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

