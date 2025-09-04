Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भजनलाल सरकार का पूर्व सैनिकों को तोहफा, सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP को लिया वापस

Jaipur News: राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर लेवल-1 (2021) भर्ती में पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vinay Pant
Published: Sep 04, 2025, 11:23 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 11:23 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास
7 Photos
rajasthani famous food

राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास

चांदी के रथ में निकली श्री सांवलिया सेठ की रथयात्रा, झमाझम बारिश में नाचते दिखे भक्त, देखें खूबसूरत तस्वीरें
7 Photos
Shri Sanwariya Seth

चांदी के रथ में निकली श्री सांवलिया सेठ की रथयात्रा, झमाझम बारिश में नाचते दिखे भक्त, देखें खूबसूरत तस्वीरें

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

कौन हैं खैरथल तिजारा की स्कूल प्रिंसिपल नीलम यादव? जिन्हें टीचर्स डे पर PM ने बुलाया चाय पर
7 Photos
alwar news

कौन हैं खैरथल तिजारा की स्कूल प्रिंसिपल नीलम यादव? जिन्हें टीचर्स डे पर PM ने बुलाया चाय पर

भजनलाल सरकार का पूर्व सैनिकों को तोहफा, सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP को लिया वापस

Jaipur News: राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर लेवल-1 (2021) भर्ती में पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है, जिससे पूर्व सैनिकों की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.

लगभग 250 पूर्व सैनिक इस मामले से प्रभावित थे और लंबे समय से बेरोजगारी का सामना कर रहे थे. सैनिक कल्याण विभाग, संघर्ष समिति और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लगातार प्रयासों के बाद यह निर्णय हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और शिक्षा विभाग के सचिव कुणाल का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके परिवारों की रोजी-रोटी सुरक्षित हुई है और भविष्य में भी ऐसे सैनिकों को समाज में शिक्षक के रूप में योगदान का अवसर मिलता रहेगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार किसानों को राहत नहीं दे रही और गिरदावरी तक नहीं हो पाई है. जूली ने जीएसटी में बदलाव को राहुल गांधी के दबाव का नतीजा बताया.

साथ ही आगे कहा कि कोचिंग बिल पर विधायक राजेंद्र पारीक के बयान पार्टी की राय नहीं बल्कि निजी विचार थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चिरंजीवी योजना तक को फंड नहीं दे पा रही और रिम्स बनाने की बात कर रही है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता से दूर हैं और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news