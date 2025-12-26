Zee Rajasthan
राजस्थान में अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस, लगेगी 900 करोड़ पैनल्टी !

राजस्थान सरकार (bhajanlal government)ने अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना ली है. अब ऐसा करने वालों पर 900 करोड़ की पैनल्टी लगेगी. 


 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Dec 26, 2025, 08:29 AM IST | Updated: Dec 26, 2025, 08:30 AM IST

राजस्थान में अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस, लगेगी 900 करोड़ पैनल्टी !

Jaipur News : राजस्थान में खान विभाग ने भीलवाड़ा के समोडी में अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. जी मीडिया ने 15 दिसंबर को समोडी में 5 खनन पट्टों में अवैध खनन का मामला उजागर किया था. अब इस पूरे मामले में खान विभाग 9 खान मालिकों पर 900 करोड़ रुपए से अधिक की पैनल्टी लगा सकता है.

भीलवाड़ा के समोडी और पांसल की डांग में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही अवैध खनन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते आए हैं. उनके कार्यकाल में अवैध खनन के खिलाफ विभाग द्वारा विशेष अभियान भी चलाए जाते रहे हैं.

भीलवाड़ा के समोडी गांव में बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा था. इसका खुलासा जी मीडिया ने 15 दिसंबर को "अवैध खनन का 'खेल' जारी !" शीर्षक से खबर प्रसारित कर की गयी थी. खबर में बताया था कि समोडी और पांसल की डांग में वैध लीजधारकों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा वैध खानों के आस-पास के पूरे क्षेत्र को छलनी कर दिया है. जी मीडिया की टीम ने तकनीकी विशेषज्ञ किशोर कुमावत के सहयोग से 5 खानों का ड्रोन सर्वे किया था. यहां पाया गया कि खान मालिकों ने 5 हैक्टेयर ही नहीं, बल्कि आस-पास के कुल 28 हैक्टेयर क्षेत्र में खनन पिटों के जरिए चेजा पत्थर का खनन किया है.

जी मीडिया के ड्रोन सर्वे के वाॅल्युमेट्रिक असेसमेंट से सामने आया कि करीब 1 करोड़ 20 लाख टन चेजा पत्थर का खनन किया गया है. जी मीडिया के खुलासे के बाद भीलवाड़ा खान विभाग की टीमों ने खान मालिकों के अवैध खनन करने पर नोटिस देकर जवाब मांगा है.

खान विभाग ने 9 खान मालिकों को जारी किए नोटिस

- प्रमुख सचिव टी. रविकांत के निर्देश पर खान विभाग की टीमें हुई सख्त

- भीलवाड़ा में SME ओपी काबरा और ME महेश शर्मा ने दिखाई सख्ती

- खान 113/1995 के मालिक लालूराम अहीर ने किया 1.02 लाख टन अवैध खनन

- खान 75/1995 के मालिक रवि कुमार विनायक ने किया 12.71 लाख टन कम खनन

- कागजों में रवि कुमार विनायक ने 18.99 लाख टन के रवन्ने काटे

- जबकि विभाग के ड्रोन सर्वे में इनके क्षेत्र में मिला मात्र 6.28 लाख टन का खनन

- मतलब यह हुआ कि रवि कुमार विनायक ने 12.71 लाख टन खनिज आस-पास से निकाला

- खान 591/1990 के मैसर्स विराट स्टोन ने किया 7.61 लाख टन कम खनन

- कागजों में विराट स्टोन ने 12.46 लाख टन के रवन्ने काटे

- जबकि विभाग के ड्रोन सर्वे में मात्र 4.84 लाख टन ही खनन किया गया था

- मतलब यह कि 7.61 लाख टन पत्थर आस-पास से खोदकर निकाला

- विभाग ने माना, तीनों ने आस-पास से 83.84 लाख टन का अवैध खनन किया

इसी तरह पास के 2 अन्य खनन पट्टों में भी बड़े स्तर पर अवैध खनन पाया गया है. ये खनन पट्टे भैरूलाल पारीक और श्री गोविन्द्र इन्फ्रा कम्पनी के नाम से हैं दोनों के बारे में जी मीडिया ने बताया था कि 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल स्वीकृत होते हुए भी दोनों खनन पट्टाधारकों ने करीब 9 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनन कर लिया है

इसी तरह 2 खनन पट्टों में बड़े स्तर पर पाया गया अवैध खनन

- खान 64/1996 में 40490 टन खनन कम करना पाया गया

- खान मालिक भैरूलाल पारीक ने 11.93 लाख टन के रवन्ने काट दिए

- जबकि ड्रोन सर्वे में 11.52 लाख टन का ही खनन पाया गया

- खान 92/1995 में 4.61 लाख टन खनन कम करना पाया गया

- खान मालिक श्री गोविन्द इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड ने 9.30 लाख टन के रवन्ने काटे

- लेकिन मौके पर खुदाई महज 4.68 लाख टन पत्थर की ही पाई गई

- विभाग ने माना, दोनों ने प्लॉट 11, 12, 13, 14 और 15 में अवैध खनन किया

- दोनों खान मालिकों ने आस-पास से 47.60 लाख टन का अवैध खनन किया

खान विभाग की टीम ने सभी 9 खान मालिकों के खान पट्टों और आस-पास की पिट का जो अध्ययन किया है, उससे साबित है कि इस क्षेत्र में कुल 2 करोड़ 43 लाख टन चेजा पत्थर निकाला गया है. 37 लाख 97 हजार टन के रवन्नों के अंतर काे इसमें निकाला जाए तो भी 2 करोड़ 5 लाख टन चेजा पत्थर का अवैध खनन प्रमाणित हुआ है. इस पर यदि 450 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया जाता है, तो यह जुर्माना करीब 922 करोड़ रुपए हो सकता है.

कुल 2 करोड़ 5 लाख टन का अवैध खनन प्रमाणित

- खान 07/2002 में तुलसीदास भारवानी ने 13 लाख टन के रवन्ने काटे

- जबकि मौके पर ड्रोन सर्वे में 7.58 लाख टन का खनन ही पाया गया

- खान 05/1996 में वैभव पनगढ़िया ने 12.17 लाख टन के रवन्ने काटे

- जबकि मौके पर ड्रोन सर्वे में मात्र 8.01 लाख टन का ही खनन पाया गया

- यानी दोनों ने आस-पास से किया था अवैध खनन

- विभाग ने माना तुलसीदास और वैभव ने आस-पास से 45.6 लाख टन अवैध खनन किया

- खान 112/1986 के मालिक शंकर सिंह ने 7.30 लाख टन के रवन्ने काटे

- जबकि इनकी खदान में ड्रोन सर्वे से महज 5.27 लाख टन खनन पाया गया

- शंकर सिंह ने खनन पट्टा 33/1996 के साथ मिलकर 39.22 लाख टन अवैध खनन किया

- सभी 9 खनन पट्टों के आस-पास का अवैध खनन पाया गया 2.16 करोड़ टन


