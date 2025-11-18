Zee Rajasthan
भजनलाल सरकार का 2,600 करोड़ का राहत पैकेज, सीधे 43 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा

Rajasthan Farmers Relief Fund : राजस्थान में बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि और बाढ़ से जूझते किसानों और आम लोगों के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है. जो 2600 करोड़ रूपए का है और इसका फायदा 43 लाख से ज्यादा किसानों को मिलने वाला है.

Published: Nov 18, 2025, 12:20 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 12:45 PM IST

Bhajanlal Govt Farmer Relief Package : राजस्थान में इस साल की बेमौसम बरसात, अतिवृष्टि और बाढ़ ने गाँव–गाँव की जमीन और जनजीवन दोनों को हिला दिया. खेत उजड़े, सड़कें टूटीं और हजारों गांवों में जिंदगी पटरी से उतर गई. बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि और बाढ़-कई जिलों की ज़मीनें जैसे एक ही सवाल पूछ रही थीं, हमारा सहारा कौन ? और राज्य सरकार ने राहत पैकेज जारी कर इसी सवाल का जवाब दिया है, छब्बीस सौ करोड़ रुपये की सबसे बड़ी मदद सीधे उन 43 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंचेगी, जिनकी फसलें पानी में बह गईं और उम्मीदें टूट चुकी थी


बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि और बाढ़ से जूझते किसानों और आम लोगों के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है. आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल के मुताबिक, इस बार हुई प्राकृतिक मार ने न सिर्फ खेतों में खड़ी फसलों को तबाह किया, बल्कि गांवों, कस्बों और शहरों के बुनियादी ढांचे को भी गहरी चोट पहुंचाई है. ऐसे में सरकार ने त्वरित समीक्षा करते हुए 43 लाख 39 हजार किसानों को 2,600 करोड़ रुपये के कृषि आदान-अनुदान जारी करने का बड़ा फैसला लिया है. यह राहत सीधे प्रभावित किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी. प्रदेश के 30 जिलों में 33% या उससे अधिक फसल नुकसान दर्ज किया गया है, जबकि 11 जिलों में नुकसान 33% से कम रहा. केवल अधिसूचना में शामिल 24 जिलों के 14,687 गांवों में ही लाखों परिवार संकट से गुज़रे हैं. इन सभी प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ नियमों के तहत सहायता राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। बारिश ने केवल खेत ही नहीं, बल्कि प्रदेश की बुनियादी संरचना को भी बुरी तरह प्रभावित किया. अतिवृष्टि ने सिर्फ खेतों को ही नहीं, बल्कि सड़कों, पुलियाओं, स्कूलों, अस्पतालों, पेयजल लाइनों और सिंचाई चैनलों पर भी गहरा असर छोड़ा है. सरकार ने 50,308 पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को मंजूरी देते हुए 1,012 करोड़ 61 लाख रुपये जारी कर दिए हैं. ये संख्याएँ बताती हैं कि आपदा ने प्रदेश की ज़मीन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कितना गहरा घाव छोड़ा है.

पीडब्ल्यूडी के 14,212 सड़क मरम्मत कार्यों पर: 293 करोड़ 13 लाख
1,161 पुलिया मरम्मत कार्यों पर: 7 करोड़ 20 लाख
जल संसाधन विभाग के 903 कार्यों पर: 18 करोड़ 67 लाख
चिकित्सा विभाग के 700 कार्यों पर: 13 करोड़ 18 लाख
पंचायती राज विभाग के 873 कार्यों पर: 19 करोड़ 39 लाख
पीएचईडी के 17 कार्यों पर: 22 लाख 69 हजार
शिक्षा विभाग के 24,531 कार्यों पर: 486 करोड़ 94 लाख
महिला एवं बाल विकास विभाग के 7,911 कार्यों पर: 173 करोड़ 03 लाख रुपये

राज्य सरकार ने बारिश और आपदाओं में हुई 112 जनहानि पर प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता दी है. इसके लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा पशु नुक़सान, टूटे मकानों, गिरे सामान और कपड़ों की क्षतिपूर्ति के लिए 11 करोड़ 54 लाख रुपये अलग से स्वीकृत किए गए हैं. आपदा राहत मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का फोकस त्वरित राहत, पारदर्शिता और प्रभावी पुनर्वास पर है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

बहरहाल, इस पूरे राहत पैकेज का सबसे बड़ा संकेत यही है कि सरकार आपदा प्रबंधन को सिर्फ संकट के बाद की औपचारिक कार्यवाही नहीं मान रही, बल्कि इसे लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म का मौका भी बना रही है. नुकसान की भरपाई के साथ-साथ राज्य भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए अपनी आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर भी जोर दे रहा है.

