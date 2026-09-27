/SIR विवाद पर CM भजनलाल का कांग्रेस पर हमला, बोले- तथ्य हैं तो प्रमाण दें

Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. CM भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करने और चुनावी हार को छिपाने के लिए तथ्यहीन राजनीति कर रही है. कांग्रेस की राजनीति अब जनता के बीच काम करने के बजाय झूठे आरोपों और भ्रम फैलाने तक सीमित रह गई है.

चुनावी हार पर कांग्रेस को आत्ममंथन की नसीहत

चुनाव में हार मिलने पर कांग्रेस अपनी कमियों और जनसमर्थन की कमी की समीक्षा करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है. कांग्रेस को आरोप-प्रत्यारोप और झूठे प्रपंच की राजनीति छोड़कर जनता के बीच जाने, उनकी समस्याओं को समझने और उनके दुख-दर्द में साथ खड़े होने की आदत डालनी चाहिए. जनता सब देखती और समझती है.

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आरोपों के समर्थन में प्रमाण देने की मांग

CM भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस के पास तथ्य है तो प्रमाण दें, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना बंद करें, चुनाव आयोग, न्याय पालिका और सेना के शौर्य पर कांग्रेस क्यों उठाती है सवाल, चुनावी हार को छिपाने के लिए तथ्यहीन राजनीति करती हैं कांग्रेस, कांग्रेस झूठे प्रपंच की राजनीति छोड़, जनता के बीच जाकर करें जनसेवा, निर्वाचन आयोग का पक्ष जाने बिना संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर क्यों उठाए गए सवाल.

SIR पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति का हवाला

CM ने कहा कि कांग्रेस के पास किसी आरोप के समर्थन में तथ्य और प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, अन्यथा संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास बंद करना चाहिए. राजनीति मेहनत, सत्य और ईमानदारी से होती है, केवल आरोप लगाने से नहीं.



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा 26 सितंबर को जारी संयुक्त बयान में स्पष्ट किया गया है कि एसआईआर सहित प्रमुख निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 24 जून 2025 के मूल आदेश तथा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी समय-सारणी को लेकर भी निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्णय पूरे आयोग की सहमति से लिए गए थे.

SIR फॉर्म को लेकर भी मांगा आधिकारिक दस्तावेज

ऐसे में कांग्रेस द्वारा आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर किए गए दावों का आधार क्या है और 27 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआईआर प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध ठहराए जाने के बावजूद कांग्रेस लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठा रही है ? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के अनुसार, एसआईआर से जुड़े संबंधित फॉर्म को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था, जबकि गैर-एसआईआर अवधि में लागू नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म का ही उपयोग किया जाएगा. ऐसे में यदि कांग्रेस नियमों में बदलाव का दावा करती है तो उसे उस बदलाव का आधिकारिक दस्तावेज जनता के सामने रखना चाहिए.

कांग्रेस पर तथ्यहीन राजनीति का आरोप

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ, सनसनी और भ्रम फैलाने का काम कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है. कांग्रेस का इतिहास राहुल गांधी के नेतृत्व में बार-बार ऐसे झूठे और तथ्यहीन मुद्दों को उठाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का रहा है. उन्होंने विदेश में जाकर भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए. बाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी. इतना ही नहीं वे भारत की सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं. ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी जनता को बताए कि उनके पास एसआईआर में कथित मतभेद का प्रमाण क्या है?