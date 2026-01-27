Zee Rajasthan
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, हर महीने गांव-ढाणियों में 100-125 रुपये आएगा पानी का बिल!

Rajasthan News: राजस्थान के 1 करोड़ पेयजल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आई है. राज्य में जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी फाइनल हो गई है. पॉलिसी के मुताबिक, प्रति कनेक्शन की दर 100-125 रुपये तक तय हो सकती है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 27, 2026, 02:40 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 02:40 PM IST

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, हर महीने गांव-ढाणियों में 100-125 रुपये आएगा पानी का बिल!

Jaipur News: राजस्थान के 1 करोड़ पेयजल उपभोक्ताओं लिए बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश में जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी फाइनल हो गई है. जल्द ही ये पॉलिसी लागू होगी. कैबिनेट की अंतिम मुहर के बाद पॉलिसी लागू होगी.

PHED ने पॉलिसी फाइनल की
भजनलाल कैबिनेट जल्द ही जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी को मंजूरी देगी. सूत्रों के मुताबिक, गांव ढाणियों में पानी की पॉलिसी को जलदाय विभाग ने फाइनल कर दी है. कैबिनेट की मुहर के बाद जल जीवन मिशन में पानी की पॉलिसी पर लागू होगी. इस पॉलिसी के मुताबिक, प्रति कनेक्शन की दर 100-125 रुपये तक तय हो सकती है.

स्कीम चलाने के लिए हर गांव में कलस्टर समिति बनेगी. इस समिति की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच करेंगे. जलदाय विभाग के इंजीनियर्स भी इस समिति में शामिल होंगे, जो तकनीकी कार्यों को देखेंगे. राज्य में 41,986 समितियां बनेगी. राजस्थान में 1 करोड़ 7 लाख पेयजल उपभोक्ताओं तक हर घर नल योजना के जरिए पीने का पानी पहुंचना है. अब तक राजस्थान में 62 लाख 60 हजार कनेक्शन हो पाए है.

जेजेएम में किस साल कितने कनेक्शन
नंबर साल कनेक्शन
1. 2019-20 1,02,169
2. 2020-21 6,80,883
3. 2021-22 5,38,030
4. 2022-23 13,88,472
5. 2023-24 12,17,862
6. 2024-25 9,44,618
7 2025-26 अब तक 2,14,363

टॉप 5 जिले, जहां सबसे ज्यादा कनेक्शन
हनुमानगढ, गंगानगर, भीलवाडा, पाली, डीडवाना-कुचामन टॉप 5 जिलों में शुमार है, जहां सबसे ज्यादा कनेक्शन हुए. हनुमानगढ में 90, गंगानगर और भीलवाड़ा में 87, पाली और डीडवाना कुचामन में 84 प्रतिशत कनेक्शन हुए है. वहीं, सबसे फिसड्डी जिलों में बाड़मेर में 21, डीग में 27, चितौडगढ़ में 28, डूंगरपुर में 32, प्रतापगढ़ में 34 प्रतिशत ही कनेक्शन हो पाए.

जेजेवॉय को पीएचईडी को सौंपा
राजस्थान में जल जीवन मिशन से पहले गांव ढाणियों में जनता जल योजना संचालित थी लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई. समय पर बिल जमा नहीं करवाना, संचालन संधारण में दिक्कते हुए.जिस कारण से 15 साल बाद इस योजना को पंचायती राज विभाग से पीएचईडी को ट्रांसफर करना पडा. अब जल जीवन मिशन में सरपंचों वाली कलस्टर समिति की अध्यक्षता में स्कीम संचालित होगी. साल 2019 से राजस्थान में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई लेकिन अब तक ओएंडएम पॉलिसी लागू नहीं हो पाई है. माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही पॉलिसी लागू होगी.
