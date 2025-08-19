Jaipur News : भजनलाल सरकार में मंत्री संजय शर्मा बने ट्री मैन, हरियालो राजस्थान के तहत रिकॉर्ड 10 करोड़ पौधे लगे

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान में दस करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर दिखाया है, आज इस एतिहासिक उपलब्धि पर सीएम भजनलाल शर्मा ने वन मंत्री संजय शर्मा को शाबासी संजय शर्मा ने सीएमआर में मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात कर बधाई दी.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान के तहत पोस्टर विमोचन किया और वन मंत्री ने मुख्यमंत्री को पौधा भी भेंट किया. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’अभियान से प्रेरणा लेकर, हमारी सरकार ने राजस्थान को हरा-भरा बनाने का संकल्प किया है.

इसके तहत राज्य सरकार ने पिछले साल हरियाली तीज के पर्व पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत ‘हरियालो राजस्थान’ की शुरूआत की थी. हमारा लक्ष्य है कि पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण किया जाए. इस अभियान के तहत पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने की अपील की

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गत वर्ष हमारा 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, जिसे पूरा कर हमने 7 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए थे. उन्होंने कहा कि इस साल भी हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने इस लक्ष्य को पार कर लिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि वर्षा काल अभी चल रहा है, ऐसे में विभाग इस अभियान के तहत लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें. उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत अब तक 37 लाख 51 हजार पौधे व्यक्तिगत स्तर पर और 9 करोड़ 83 लाख पौधे ब्लॉक स्तर पर लगाए गए हैं.

20 लाख हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया। साथ ही, 2 लाख 74 हजार 920 पौधारोपण साइट्स पर 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा 3 करोड़ 25 लाख, ग्रामीण विकास द्वारा 2 करोड़ 65 लाख, वन विभाग द्वारा 2 करोड़, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 50 लाख सहित विभिन्न विभागों द्वारा पौधारोपण किया गया है।