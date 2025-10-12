Zee Rajasthan
Jaipur News: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगामी जयपुर दौरे के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीतापुरा स्थित जेईसीसी (JECC) पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vinay Pant
Published: Oct 12, 2025, 07:49 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 07:49 PM IST

Jaipur:अमित शाह के दौरे को लेकर CM भजनलाल शर्मा ने लिया JECC का जायजा

Jaipur News: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगामी जयपुर दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीतापुरा स्थित जेईसीसी पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, मंच एवं तकनीकी सेटअप, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और अतिथि प्रोटोकॉल की बारीकी से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण समन्वय और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए.

सोमवार से होने वाले कार्यक्रम में अमित शाह 'नव विधान न्याय की नई पहचान-आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी' का उद्घाटन करेंगे, जिसमें प्रदेशभर से अधिकारी और कानूनविद शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यह कार्यक्रम जनता के लिए कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने का अवसर है, इसलिए सभी व्यवस्थाओं में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए.

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि नए कानून को लागू हुए एक वर्ष पूर्ण हो चुका है और इसी उपलक्ष्य में जयपुर में 6 दिवसीय विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं के लिए अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा ताकि उनकी दिलचस्पी नए कानून में बढ़े.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार सुबह 11:55 बजे JECC पहुंचेंगे और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि आमजन प्रदर्शनी में 14 तारीख से 18 तारीख तक शिरकत कर सकेगा.

इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें क्विज कंपटीशन सहित अन्य गतिविधियां शामिल हैं. डीजीपी ने बताया कि सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और आयोजन स्थल के चप्पे–चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को समाप्त कर नए कानून भारत में लागू किए गए जिसे लागू किए 1 साल पूर्ण हुआ है. नए कानून के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने और उन्हें नए कानून की जानकारी देने के उद्देश्य से ही जयपुर में 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में कई तरह की स्टाल भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें अलग-अलग तरीके अपना कर लोगों को नए कानून की जानकारी दी जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

