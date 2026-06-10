Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /CM भजनलाल ने लिखी PM मोदी के नाम चिट्ठी, राजस्थान की जनता की ओर से दी बधाई

CM भजनलाल ने लिखी PM मोदी के नाम चिट्ठी, राजस्थान की जनता की ओर से दी बधाई

PM के रूप में 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बधाई दीं. पत्र में उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में किसान, महिला, युवा और गरीब कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिससे देश में विकास और आत्मविश्वास का नया माहौल बना है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 10, 2026, 06:32 PM|Updated: Jun 10, 2026, 06:32 PM
CM भजनलाल ने लिखी PM मोदी के नाम चिट्ठी, राजस्थान की जनता की ओर से दी बधाई
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक 12 साल पूरे करने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आज पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी. सीएम ने राजस्थान की साढ़े 8 करोड़ जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रसेवा में पीएम मोदी के योगदान और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना करते हुए उन्हें विकसित भारत की संकल्पना का शिल्पी करार दिया.

पूरे देश में आज ब्रांड मोदी की लहर है. निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने पर नरेंद्र मोदी को सीएम भजनलाल शर्मा ने चिट्ठी लिखी. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन सदैव सेवा, जनकल्याण और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है. उन्होंने कहा कि किसान कल्याण, नारी शक्ति वंदन, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन से 140 करोड़ देशवासियों में 'मोदी है तो मुमकिन है' की भावना का संचार हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प की ओर अग्रसर
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना, माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित अनेक ऐतिहासिक विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है. रिफाइनरी का सपना साकार होने से विकास का एक नया युग शुरू होने जा रहा है. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रां ने प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्यों में स्थापित किया है.

उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के कालखण्ड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनेक जनकल्याणकारी पहल राजस्थान की धरती से हुई हैं। झुंझुनूं से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का राष्ट्रीय विस्तार, पोषण अभियान का शुभारम्भ, अजमेर से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरूआत इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री के सान्निध्य और मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प की ओर तेजी से अग्रसर है.

सांस्कृतिक पुनर्जागरण को मिला आधुनिक स्वरूप
मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दृढ़ नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की नई सुरक्षा नीति और अटूट राष्ट्रीय संकल्प को विश्व के सामने स्थापित किया गया है. राजस्थान के वीर सपूतों ने भी इस अभियान में साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का परिचय देकर देश का गौरव बढ़ाया.


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व शांति, संतुलित-टिकाऊ विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के वाहक के रूप में विश्व गुरु की संकल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक निर्माण तथा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आधुनिक स्वरूप मिला है.

जाहिर है ग्लोबल लीडर के रूप में आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरी दुनियां में सराहना मिली है. पीएम मोदी के नाम का डंका पूरी दुनियां में गूंज रहा है. पूरा देश आज खुशी के इस मौके पर इस लोकप्रिय नेता की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:खोह नागोरियान अग्निकांड में 8 मौतें, DNAऔर जांच में मिली 3 और 'मौत की दूसरी फैक्ट्री'

ट्रेंडिंग न्यूज़

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

'मैं खरा सोना हूं, मुझ पर काई नहीं लगती!' किरोड़ीलाल मीणा का विपक्ष को सीधा चैलेंज

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

Rajasthan RPS Transfer List: राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक झटके में 141 RPS अधिकारियों के तबादले

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

Khatushyamji: अमावस्या पर विशेष तिलक-श्रृंगार होगा आज, शाम 5 बजे खुलेंगे बाबा श्याम मंदिर के पट

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajasthan BSTC Result के बाद सबसे बड़ा अपडेट! जानिए कब होगी काउंसलिंग

तबादले और पोस्टिंग पर राजस्थान विधानसभा में छलका मंत्री का दर्द, विधायकों से की सिफारिश न करने की अपील, जानें मामला

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Baran Weather Update: तेज हवाओं और गर्जना के साथ बरसे बादल, कुंजेड़ में गिरे ओले, खेतों में खड़ी गेंहू की फसल आड़ी, पढ़ें अपडेट

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

BJP नेता रामावतार असवाल हत्याकांड का खुलासा, पिंजरे के लिए आरोपी ने काट दिया था गला!

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

TAGS:
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल
Churu News
2
Baran News
3
Rajasthan Crime
4
Karauli News
5
Rajasthan Crime