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जयपुरवालों की मौज…अब पीक आवर्स में नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, जानें 'भारत टैक्सी' से आम जनता को क्या होगा फायदा

जयपुर में जल्द 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सेवा का शुभारंभ करेंगे. भारत टैक्सी के जरिए यात्रियों को पीक आवर्स में अतिरिक्त चार्ज से राहत मिलने की उम्मीद है. इससे आम जनता को पारदर्शी किराया और किफायती यात्रा का विकल्प मिल सकेगा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 13, 2026, 08:13 AM|Updated: Jul 13, 2026, 08:13 AM
जयपुरवालों की मौज…अब पीक आवर्स में नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, जानें 'भारत टैक्सी' से आम जनता को क्या होगा फायदा
Image Credit: Bharat Taxi JaipurSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharat Taxi Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कैब से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. पिंक सिटी में जल्द ही 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द इस टैक्सी सेवा की शुरुआत करेंगे. भारत टैक्सी के शुरू होने से शहर के यात्रियों को खास तौर पर पीक आवर्स में लगने वाले अतिरिक्त चार्ज से राहत मिलने की उम्मीद है. नई टैक्सी सेवा आम लोगों को किफायती और सुविधाजनक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.


पीक आवर्स में नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

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जयपुर में कैब से यात्रा करने वाले लोगों की सबसे बड़ी शिकायत पीक आवर्स के दौरान बढ़ने वाला किराया रहा है. सुबह और शाम व्यस्त समय, बारिश या अधिक मांग के दौरान कैब का किराया सामान्य समय के मुकाबले बढ़ जाता है. ऐसे में यात्रियों को छोटी दूरी के लिए भी अधिक रकम चुकानी पड़ती है.


भारत टैक्सी सेवा में यात्रियों को पीक आवर्स में अतिरिक्त चार्ज से राहत मिलने की बात सामने आई है. इससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और रोजाना कैब का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सीधा फायदा हो सकता है. यात्रियों को यात्रा से पहले किराए को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने की भी उम्मीद है.


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शुरुआत

जयपुर में भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत जल्द होने वाली है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस नई सेवा का शुभारंभ करेंगे. सेवा शुरू होने के बाद जयपुर के लोगों के पास टैक्सी बुकिंग के लिए एक और विकल्प उपलब्ध होगा.

राजधानी में रोजाना बड़ी संख्या में लोग ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल और अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में भारत टैक्सी की एंट्री से यात्रियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे और टैक्सी सेवा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है.


आम जनता को क्या होगा फायदा?

भारत टैक्सी का सबसे बड़ा फायदा आम यात्रियों को किफायती यात्रा के रूप में मिल सकता है. पीक टाइम में अतिरिक्त किराया नहीं लगने से लोगों के मासिक यात्रा खर्च में राहत मिलने की संभावना है. खास तौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा जो रोजाना कैब से ऑफिस या अन्य जरूरी काम के लिए सफर करते हैं.


इसके अलावा यात्रियों को किराए में पारदर्शिता का लाभ भी मिल सकता है. कैब बुक करते समय यात्रियों के लिए यात्रा खर्च का अनुमान लगाना आसान होगा. अचानक बढ़ने वाले किराए की परेशानी से राहत मिलने पर टैक्सी यात्रा ज्यादा सुविधाजनक बन सकती है.


जयपुर में कैब यात्रियों को मिलेगा नया विकल्प

जयपुर तेजी से विस्तार कर रहा है और शहर में सार्वजनिक एवं निजी परिवहन की मांग लगातार बढ़ रही है. मानसरोवर, जगतपुरा, वैशाली नगर, सी-स्कीम, मालवीय नगर और अन्य इलाकों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग शहर के अलग-अलग हिस्सों में यात्रा करते हैं.


भारत टैक्सी सेवा शुरू होने से इन यात्रियों के पास एक नया टैक्सी विकल्प उपलब्ध होगा. खास तौर पर व्यस्त समय में टैक्सी की उपलब्धता और किराए को लेकर होने वाली परेशानी कम होने की उम्मीद है. नई सेवा से शहर की टैक्सी व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.


सर्ज प्राइसिंग से राहत की उम्मीद

ऑनलाइन कैब बुकिंग में सर्ज प्राइसिंग यात्रियों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है. अधिक मांग होने पर किराया अचानक बढ़ने से यात्रियों का बजट प्रभावित होता है. कई बार बारिश, त्योहार या ऑफिस टाइम के दौरान कैब किराया सामान्य से काफी अधिक हो जाता है.


भारत टैक्सी में पीक आवर्स के दौरान अतिरिक्त चार्ज नहीं लगने से यात्रियों को इस समस्या से राहत मिल सकती है. सामान्य किराया व्यवस्था यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक किफायती बनाने में मददगार साबित हो सकती है.

जयपुर में जल्द सड़कों पर दौड़ेगी भारत टैक्सी

भारत टैक्सी की शुरुआत को लेकर जयपुर के यात्रियों में उत्सुकता बढ़ गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सेवा का शुभारंभ किए जाने के बाद टैक्सी सेवा राजधानी में उपलब्ध होने की उम्मीद है. इसके संचालन, बुकिंग प्रक्रिया और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी सेवा की शुरुआत के साथ सामने आएगी.


फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा पीक आवर्स में अतिरिक्त चार्ज से राहत को लेकर है. अगर यात्रियों को तय और पारदर्शी किराए पर टैक्सी सेवा मिलती है तो भारत टैक्सी जयपुर के आम लोगों के लिए एक उपयोगी परिवहन विकल्प साबित हो सकती है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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