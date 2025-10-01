Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में खांसी सिरप के साइड इफेक्ट्स पर बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक, जांच शुरू

Rajasthan News:  राजस्थान के भरतपुर और सीकर में मुफ्त दवा योजना के तहत वितरित खांसी की सिरप के साइड इफेक्ट्स की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 01, 2025, 09:42 AM IST | Updated: Oct 01, 2025, 09:42 AM IST

Trending Photos

बाजार जैसा स्वाद घर पर, बस ऐसे बनाएं राजस्थान के फेमस कलमी वड़े... हो जाएंगे इसके दीवाने
8 Photos
Rajasthan famous Food

बाजार जैसा स्वाद घर पर, बस ऐसे बनाएं राजस्थान के फेमस कलमी वड़े... हो जाएंगे इसके दीवाने

ट्रक के साथ धूं-धूं कर जिंदा जला ड्राइवर, चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, देखें खौफनाक तस्वीरें...
6 Photos
Road Accidents,

ट्रक के साथ धूं-धूं कर जिंदा जला ड्राइवर, चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, देखें खौफनाक तस्वीरें...

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफ़ान की वार्निंग
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफ़ान की वार्निंग

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Bajra khichadi

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में खांसी सिरप के साइड इफेक्ट्स पर बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक, जांच शुरू

Rajasthan News: भरतपुर और सीकर में नि:शुल्क दवा योजना के तहत वितरित की गई खांसी की सिरप के साइड इफेक्ट्स शिकायत के मामले में ज़ी राजस्थान न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी है. आरएमएससीएल ने सिरप सप्लाई और क्वालिटी को लेकर दवा के वितरण और उपयोग सहित अन्य पक्षों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है और दवा का सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजा गया है.दवा की लैब रिपोर्ट और कमेटी ​की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन तय किया जाएगा.

28 सितम्बर, 2025 को औषधि Dextromethorphan HBr Syrup IP 13.5mg/5ml [440] के बैच नम्बर KL-25/147 की और 29 सितम्बर,2025 को जिला सीकर से सिरप के बैच संख्या KL-25/148 के संबंध में आरएमएससीएल को शिकायत हुई थी. शिकायत में बताया गया था कि सिरप का मरीजों द्वारा उपयोग करने पर उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, बेहोशी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं.

आरएमएससीएल ने शिकायती बैच के साथ ही केसंस फार्मा कंपनी द्वारा सप्लाई किये गए सभी दवा के बैचों पर तत्काल प्रभाव से उपयोग पर रोक लगा दी है. साथ ही, एहतियात के तौर पर दूसरी कम्पनी द्वारा सप्लाई की जा रही खाँसी की इस दवा का वितरण भी आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खांसी की सिरप बनाने वाली केसंस फार्मा कंपनी की दवा जून, 2025 से अब तक 1 लाख 33 हजार से अधिक मरीजों को वितरित की जा चुकी है, जुलाई, 2025 की सप्लाई में से अब तक 31 हजार से अधिक मरीजों को यह दवा वितरित की जा चुकी है.अब लगातार आए केसेज की शिकायत के बाद जांच के लिए विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है. इस कमेटी में आरएमएससीएल के कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी को शामिल किया गया है.\

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news