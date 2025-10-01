राजस्थान में खांसी सिरप के साइड इफेक्ट्स पर बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक, जांच शुरू

Rajasthan News: भरतपुर और सीकर में नि:शुल्क दवा योजना के तहत वितरित की गई खांसी की सिरप के साइड इफेक्ट्स शिकायत के मामले में ज़ी राजस्थान न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी है. आरएमएससीएल ने सिरप सप्लाई और क्वालिटी को लेकर दवा के वितरण और उपयोग सहित अन्य पक्षों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है और दवा का सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजा गया है.दवा की लैब रिपोर्ट और कमेटी ​की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन तय किया जाएगा.

28 सितम्बर, 2025 को औषधि Dextromethorphan HBr Syrup IP 13.5mg/5ml [440] के बैच नम्बर KL-25/147 की और 29 सितम्बर,2025 को जिला सीकर से सिरप के बैच संख्या KL-25/148 के संबंध में आरएमएससीएल को शिकायत हुई थी. शिकायत में बताया गया था कि सिरप का मरीजों द्वारा उपयोग करने पर उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, बेहोशी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं.

आरएमएससीएल ने शिकायती बैच के साथ ही केसंस फार्मा कंपनी द्वारा सप्लाई किये गए सभी दवा के बैचों पर तत्काल प्रभाव से उपयोग पर रोक लगा दी है. साथ ही, एहतियात के तौर पर दूसरी कम्पनी द्वारा सप्लाई की जा रही खाँसी की इस दवा का वितरण भी आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है.

खांसी की सिरप बनाने वाली केसंस फार्मा कंपनी की दवा जून, 2025 से अब तक 1 लाख 33 हजार से अधिक मरीजों को वितरित की जा चुकी है, जुलाई, 2025 की सप्लाई में से अब तक 31 हजार से अधिक मरीजों को यह दवा वितरित की जा चुकी है.अब लगातार आए केसेज की शिकायत के बाद जांच के लिए विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है. इस कमेटी में आरएमएससीएल के कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी को शामिल किया गया है.\

