जयपुर के दूदू की भव्या चौधरी की हुई पगड़ी रस्म, महज 7 साल में परिवार की मुखिया

Jaipur News : जयपुर के दूदू में 7 साल की भव्या चौधरी की पगड़ी की रस्म हुई. यानि की इस मासूम को परिवार का मुखिया माना गया. भव्या की पगड़ी रस्म के दौरान वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आसूं भरे हुए थे.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Dilip choudhary
Published: Jan 19, 2026, 10:35 AM IST | Updated: Jan 19, 2026, 11:27 AM IST

जयपुर के दूदू की भव्या चौधरी की हुई पगड़ी रस्म, महज 7 साल में परिवार की मुखिया

Jaipur News : बेटी हूँ कमजोर नहीं हूँ वाली कहावत को जयपुर के फागी में रामचन्द्रपुरा गांव में एक 7 साल की भव्या चौधरी से वक्त ने करा डाला. जो बचपन खेलने और पढ़ने में बीतता है, उसी बचपन की दहलीज़ पर भव्या के सामने परिवार की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आई है.

पिता के बाद दादा को भी खो चुका था परिवार

भव्या के पिताजी हनुमान सहाय राजस्थान पुलिस में थे, जिनकी वर्ष 2018 में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी. परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा. लेकिन भव्या के दादा ने परिवार को संभाला. लेकिन दुखों का सिलसिला यहीं नहीं रुका और दस दिन पहले भव्या के दादा का निधन हुआ, तो एक बार फिर घर के आंगन में मातम छा गया.

दादा के देहांत के बाद 7 साल की पौत्री भव्या ने निभाई पगड़ी की रस्म

भव्या चौधरी ने दादा के निधन के बाद अंतिम संस्कार से लेकर पगड़ी रस्म तक खुद ने संभाला और महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया. भव्या की मां भी पुलिस में है. अब दादा की मौत पर पौत्री भव्या चौधरी ने पगड़ी पहनकर रस्म निभाई. पगड़ी रस्म के दौरान भव्या को पगड़ी पहनते देखकर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू छलक पड़े. क्षेत्र के लोगों ने बंधाया ढाढस, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुई पगड़ी रस्म.

क्या होती है पगड़ी रस्म ?

जब परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य या मुखिया का निधन हो जाए तो उनके सबसे बड़े जीवित बेटे या उत्तराधिकारी को समाज परिवार का नया मुखिया घोषित करता है. पगड़ी पहनना इस बात का प्रतीक है जो अब परिवार के मान सम्मान, सुरक्षा और कल्याण की पूरी जिम्मेदारी उस शख्त के कंधों पर है जिसको पगड़ी पहनाई गयी है.

कैसे होती है पगड़ी रस्म ?
पगड़ी की रस्म आमतौर पर अंतिम संस्कार के चौथे दिन या फिर तेहरवीं पर होती है. जिसमें समाज और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उत्तराधिकारी को बड़े बुजुर्ग सिर पर पगड़ी बांधते हैं और तिलक लगाकर परिवार का नया संरक्षक स्वीकारते हैं.

राजस्थान में पगड़ी का महत्व ?
राजस्थान में पगड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि परिवार की इज्जत मानी जाती है. रस्म के जरिए ये जताया जाता है कि दुख के वक्त में परिवार की प्रतिष्ठा और मान सम्मान पगड़ी पहनने वाले है. वक्त बदलने के साथ साथ अब पगड़ी रस्म बेटियों ने भी निभानी शुरू कर दी है.

कहते हैं समय बहुत बलवान होता है. जो सब सिखा देता है. उम्मीद करते हैं भव्या का जीवन सुखद रहें और परिवार और समाज के सहयोग से वो अपने परिवार का नाम रोशन करें.

