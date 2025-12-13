आमेर-दिल्ली रोड पर मंदिर में तोड़फोड़! भेरुजी-भोमियाजी की प्रतिमाएं खंडित, इलाके में तनाव

Jaipur News: आमेर-दिल्ली रोड स्थित रघुदास्या की ढाणी के सामने बने मंदिर में देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ की घटना से इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया. अज्ञात लोगों ने मंदिर में स्थापित भेरुजी, भोमियाजी सहित अन्य देव प्रतिमाओं को खंडित कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
Jaipur News: शनिवार सुबह जब ग्रामीण पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो टूटी हुई प्रतिमाओं को देखकर वे स्तब्ध रह गए. देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मंदिर परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने नाराजगी जाहिर की.
घटना की सूचना मिलते ही आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए जांच शुरू की. पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से घटना को लेकर जानकारी जुटाई. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पास में स्थित एक निजी फार्म हाउस से जुड़े लोगों द्वारा यह हरकत किए जाने की आशंका है. उनका कहना है कि पहले भी इस क्षेत्र को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही है. हालांकि पुलिस ने फिलहाल किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं से जांच करने की बात कही है. पुलिस का कहना है कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नई मूर्तियां स्थापित करने पर सहमति बनी
घटना के बाद मंदिर परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा. स्थानीय लोगों की मांग थी कि मंदिर में नई प्रतिमाओं की जल्द स्थापना की जाए, ताकि धार्मिक गतिविधियां दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकें. प्रशासन और समाज के वरिष्ठ लोगों के हस्तक्षेप के बाद नई मूर्तियां स्थापित करने पर सहमति बनी, जिसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ शांत हुई.
धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस घटना के बाद से इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.
