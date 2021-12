बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज, CM Ashok Gehlot ने ट्वीट कर व्यक्त की श्रद्धांजलि

Jaipur: आज भीमराव अंबेडकर (Bhimrao Ambedkar) की पुण्यतिथि है. महापरिनिर्वाण दिवस पर आज PCC में पुष्पांजलि सभा का आयोजन होगा. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि संविधान के निर्माता सोशल रिफॉर्मर के तौर पर बाबा साहेब हमेशा याद रखे जाएंगे. उनका जीवन हमेशा वंचितों के जीवन को ऊपर उठाने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में रहा है. उनके जीवन के सिद्धांत हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे.

Humble tributes to Bharat Ratna Babasaheb Dr Bhimrao Ambedkar on his punyatathi. As the chief architect of Constitution of India & as a social reformer, he dedicated his life to uphold the ideals of social justice & equality. His life & principles would always be a guiding light.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 6, 2021