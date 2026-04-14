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कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा-CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan News: राजस्थान में  भीमराव अंबेडकर जयंती पर नई बहस छिड़ गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 14, 2026, 02:51 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 02:51 PM IST

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कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा-CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan News: भीमराव अंबेडकर जयंती पर अब राजस्थान में नई बहस छिड़ गई है कि बाबा साहब का अपमान किसने किया? अंबेडकर जयंती पर हुए सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उन्होंने चुनाव हरवाने को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर तंज कसा.
गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा-सीएम
डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राजस्थान में अंबेडकर पर राजनीति तेज हो गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया. उन्होंने बाबा साहब को कभी टिकट नहीं दिया. उसके बाद उन्हें हराने की कोशिश की. कांग्रेस ने नेहरू और इंदिरा गांधी को भारत रत्न देने का काम किया.

गांधी परिवार हमेशा खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा लेकिन इन्हें बाब साहेब की याद नहीं आई. डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में बीजेपी के समर्थन से बनी सरकार ने दिया. कांग्रेस ने बाबा साहेब के पूरे जीवनकाल में उन्हें कभी उचित सम्मान नहीं दिया. उन्हें मंत्रिमण्डल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया.

कांग्रेस वंचित-पिछड़ों के वोट के लिए दिखावा करती है
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस केवल वंचित-पिछड़ों की बात करती हैं. वोट और राजनीति के लिए दिखावा करती हैं. कांग्रेस ने बाबा साहेब के बनाए गए संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है. कांग्रेस द्वारा थोपे गए आपातकाल काल को यह देश कभी नहीं भूल सकता हैं. आपातकाल के समय कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को कुचल दिया था. संविधान की मूल भावना को कांग्रेस ने अपने सत्ता लोभ की भेंट चढ़ाया हैं.

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बाबा साहब के आदर्शों पर चल रहे मोदी
भवानी निकेतन में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम ने नारी शक्ति अधिनियम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार जल्द ही नारी शक्ति का अधिनियम ला रही है, जिससे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा क्योंकि पीएम मोदी खुद बाबा साहब के आदर्शों पर ही चल रहे है.
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