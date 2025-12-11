जयपुर ACB की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल 50 हजार की घूस लेते ट्रैप

Jaipur News: जयपुर ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरोही के भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ श्रवण मीणा को 50 हजार रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है. मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल मेस संचालित करने वाले ठेकेदार ने ACB को ये शिकायत दी थी कि मेडिकल कॉलेज सिरोही का प्रिंसीपल उसके बिल पास करने और मेस के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांग रहा है.

ACB ने जब इस शिकायत का वेरिफिकेशन किया, तो घूस की डिमांड सही पाई गई. गुरुवार को घूसखोर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ श्रवण मीणा ने शिकायतकर्ता को जयपुर बुलाया था, जहां राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के ऑफिस में घूस लेना तय हुआ था, लेकिन फिर राजापार्क के पंचवटी सर्किल पर घूस के 50 हजार रूपये डॉ श्रवण ने लिए और बाकि के डेढ़ लाख बिल पास करने के बाद दिए जाने थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ACB की जांच में ये भी सामने आया है कि मेडिकल कॉलेज सिरोही में संविदा पर नर्सिंग स्टाफ भर्ती और दूसरे टेंडर में भी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने बड़ा गड़बड़झाला किया है. घूसखोर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ श्रवण शिकायतकर्ता ठेकेदार को घूस मांगते हुए धमकाते हुए कहता था कि जब तक पैसा देगा तब तक ठीक है नहीं दिया तो टक्क कर दूंगा, यानि टेंडर को खत्म कर दूंगा, बाकी लोग 25 लाख देने को तैयार हैं.

यही नहीं आरोपी नेताओं के नाम और उनको पैसे पहुंचाने का भी जिक्र करता था. बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में संविदा पर लगा एक कर्मचारी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का पूरा लेनदेन का काम संभालता था. आरोपी की पत्नी भी जयपुर SMS हॉस्पिटल में डॉक्टर बताई जा रही है.