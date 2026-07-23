/मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

Rajasthan News: जयपुर वेस्ट के झोटवाड़ा थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश के बहुचर्चित भोपाल डकैती कांड में वांछित एक अंतरराज्यीय नकबजन को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी जयपुर में किराए का कमरा लेकर अपने फरार साथियों के साथ नई वारदात की योजना बना रहा था, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी साजिश नाकाम कर दी. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है.

वारदात से पहले पालतू कुत्तों को मीट खिलाकर करते थे शांत

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पुलिस जांच में आरोपी के गैंग के अपराध करने का बेहद चौंकाने वाला तरीका सामने आया है. अधिकारियों के मुताबिक गिरोह किसी भी घर में डकैती डालने से पहले वहां मौजूद पालतू कुत्तों को मीट खिलाकर अपने पक्ष में कर लेता था. मीट खाने के बाद कुत्ते भौंकना बंद कर देते थे और घरवालों को किसी तरह की आहट नहीं मिलती थी. इसके बाद आरोपी आराम से घर में घुसकर हथियारों के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम देते थे. पुलिस का मानना है कि यह तरीका गिरोह लंबे समय से अपनाता आ रहा था.

करोड़ों की डकैती के बाद से था फरार

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय शाहरुख कुरैशी निवासी भोपाल, मध्यप्रदेश के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार 26 दिसंबर 2025 को उसने अपने साथियों के साथ भोपाल के एक रिहायशी इलाके में करोड़ों रुपये की डकैती को अंजाम दिया था. वारदात के दौरान हथियारों का इस्तेमाल किया गया था. घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

जयपुर में छिपकर रच रहा था नई वारदात की साजिश

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेशभर में संगठित अपराध, चोरी, नकबजनी, लूट और डकैती के आरोपियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत एडिशनल एसपी राजेश गुप्ता, एसीपी शिव कुमार भारद्वाज और थानाधिकारी रायसल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शाहरुख को झोटवाड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया. आरोपी जयपुर में किराए के मकान में रहकर अपने अन्य फरार साथियों के साथ नई आपराधिक वारदात की तैयारी कर रहा था.

आधा दर्जन से ज्यादा मामले, पहले भी जा चुका है जेल

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शाहरुख कुरैशी एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ मध्यप्रदेश में चोरी, नकबजनी, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. वह पहले भी जेल जा चुका है. फिलहाल झोटवाड़ा थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां उसके अन्य साथियों, फरारी के दौरान इस्तेमाल किए गए नेटवर्क और संभावित नई वारदातों की जानकारी जुटाने में लगी हैं. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है.

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