/तो क्या भूपेंद्र यादव के घर TMC की टूट का हो गया खेला ?

Rajasthan Politics : केंद्रीय मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने पं बंगाल चुनाव में चुनाव प्रभारी की भूमिका को बखूबी निभाया और वहां की राजनीति और नेताओं से परिचित हैं, ऐसे में टीएमसी के नेताओं को भूपेंद्र यादव को अप्रोच करने में संकोच नहीं हुआ होगा. तो क्या ये माना जाए की भूपेंद्र यादव ने बागी सांसदों के कहने पर शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात का रोडमैप तैयार किया.

भूपेंद्र यादव का दांव, ऑपरेशन लोटस नहीं, संवाद की रणनीति

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बंगाल की नस नस वाकिफ हुए चुके हैं. चुनाव में जीत के साथ ही इनकी भूमिका का अंत नहीं समझा जा सकता है. पर्दे के पीछे से टीएमसी के अंदर चल रहे ,विद्रोह के बीच बागियों का दुखड़ा सुनने वाले भूपेंद्र यादव बन गये लगते हैं. भूपेंद्र यादव की सहजता ही है, कि टीएमसी के बागियों ने भूपेंद्र यादव को बातचीत के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए चुना होगा और भूपेंद्र यादव ने भी सहजता के साथ डील करते हुए टीएमसी के बागियों से खुद संपर्क नहीं किया ना ही कोई ऑपरेशन लोटस चलाया, बल्कि बीजेपी के हाथ टीएमसी की आपसी कलह में ना जले, इस बात का पूरा ख्याल रखा.

खेला ममता बनर्जी के साथ हो गया

पिछली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव में जीत का दावा किया था. इसके जवाब में ममता बनर्जी ने खेळो होबे का नारा दिया था. इस बार ऐसा ही खेला ममता बनर्जी के साथ हो गया. विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की बुरी तरह हुई. हालांकि इस हार को लेकर ममता ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगी. इसके तहत ममता बनर्जी विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के एजेंडे के साथ दिल्ली पहुंची थीं. उनके दौरे के दौरान ही पार्टी के भीतर उठती कथित नाराजगी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है.

भूपेंद्र यादव की चर्चा की वजह

राजस्थान से अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रमुख रणनीतिकार और राज्य के चुनाव प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई. पार्टी के जमीनी संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर के प्रबंधन को दुरुस्त करने और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की रणनीति के तहत काम किया. उन्होंने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत की. इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई. यहां बताते चलें की राजनीतिक जानकारी भूपेंद्र यादव को बीजेपी में साइलेंट किलर मानते हैं, यही वजह है कि उनकी भूमिका की एक बार फिर चर्चा होने लगी है.



टीएमसी की टूट में ये संभव ?

भारतीय दल-बदल कानून के अनुसार, अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई सांसद एक साथ अलग होकर किसी अन्य दल में शामिल होते हैं या नया गुट बनाते हैं, तो उसे वैध विभाजन माना जा सकता है. TMC के लोकसभा में लगभग 29 सांसद हैं, ऐसे में करीब 19 से 20 सांसदों का एक साथ अलग होना पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. फिलहाल 14 सांसदों ने भूपेंद्र यादव के घर बैठक की है और इनकी संख्या और बढ़ सकती है. इस बात की चर्चा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहों का दौर है या फिर बंगाल से शुरू हुआ ‘खेला’ वाकई दिल्ली और उससे आगे तक किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है ? इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है.



भूपेंद्र यादव के घर पर गुप्त बैठक, TMC की टूट नई सियासी बिसात ?

कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब टीएमसी टूटती नजर आ रही है. पहले टीएमसी के कई विधायक अलग गुट बना चुके हैं. पार्टी में अब ये टूट संसदीय दल तक पहुंच गयी है. सांसद सुखेंदु शेखर ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. वहीं सुखेंदु समेत 6 टीएमसी सांसदों की भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई. तो क्या बागी टीएमसी सांसदों ने भूपेंद्र यादव के जरिए शुबेंदु अधिकारी से मिलने का रास्ता बनाया है. क्योंकि बैठक ही भूपेंद्र यादव के घर पर होती है. सांसद टीएमसी के हैं और मिल बीजेपी के पं बंगाल में चुनाव में प्रभारी रहे अलवर सांसद भूपेंद्र यादव से रहे हैं.

टीएमसी की 'विफलता' पर सांसद का बड़ा बयान

टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद सुखेंदु शेखर ने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों में बंगाल के मतदाताओं ने 15 सालों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर पूर्ण अविश्वास व्यक्त किया. मतदाताओं ने पार्टी के व्यापक भ्रष्टाचार, महिलाओं पर हो रहे घोर दमन और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में फैली घोर विफलता और अराजकता को नकार दिया.