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JDA की बड़ी कार्रवाई, 15 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त, CM भजनलाल के विजन पर अमल

Jaipur Development Authority: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByImran
Published:Apr 12, 2026, 08:25 AM IST | Updated:Apr 12, 2026, 08:25 AM IST

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JDA की बड़ी कार्रवाई, 15 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त, CM भजनलाल के विजन पर अमल

Jaipur News: जयपुर विकास आयुक्त के निर्देशों पर प्रवर्तन टीम ने जोन-14, 17 और 01 में संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम जयचंदपुरा (तहसील चाकसू) में खसरा नंबर 53/2, 54, 57 से 61, 97, 98, 100 सहित अन्य भूमि पर कब्जे हटाए. यहां 10-12 कच्चे-पक्के. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध अतिक्रमण और कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है. यह अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत चलाया जा रहा है.

जयपुर विकास आयुक्त के निर्देशों पर प्रवर्तन टीम ने जोन-14, 17 और 01 में संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम जयचंदपुरा (तहसील चाकसू) में खसरा नंबर 53/2, 54, 57 से 61, 97, 98, 100 सहित अन्य भूमि पर कब्जे हटाए. यहां 10-12 कच्चे-पक्के मकान, बाउंड्रीवाल, टीनशेड और तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाकर जमीन को मुक्त कराया गया. इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

इसी क्रम में ग्राम दयालपुरा (तहसील सांगानेर में करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया. यहां मिट्टी-ग्रेवल सड़कें और सीमेन्ट ब्लॉक की बाउंड्री बनाकर कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था.

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वहीं शिवदासपुरा क्षेत्र के ग्राम पदमपुरा स्थित “श्रीराम विहार” योजना में भूखंड संख्या 62 पर किए गए अवैध निर्माण को भी जेसीबी की सहायता से हटाया गया.

जोन-17 के ग्राम सरना चौड़ में सरकारी आम रास्ते पर करीब 400 मीटर लंबाई में किए गए अतिक्रमण—मिट्टी की डोल, कांटों की बाड़ और तारबंदी—को हटाकर रास्ता पुनः बहाल किया गया. इसके अलावा जोन-01 में टोंक रोड क्षेत्र में अवैध छज्जे को हटाने के लिए समझाइश दी गई, जिस पर भूखंड स्वामी ने स्वयं ही निर्माण हटा लिया. यह सभी कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के पर्यवेक्षण में विभिन्न जोनों के प्रवर्तन अधिकारियों, राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की मौजूदगी में की गई.

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