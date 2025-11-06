राजस्थान के एक-एक मदरसे में गूंजेगा वंदे मातरम, शिक्षा मंत्री का सख्त ऐलान, सभी पर लागू होगा नियम

‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने पर राजस्थानभर में देशभक्ति का जज्बा जगमगाएगा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 7 नवंबर को राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार यादव ने स्थल का निरीक्षण कर इंतजामों को पुख्ता करने के निर्देश दिए।
Jaipur News: राष्ट्रगीत “वंदे मातरम्” के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर में देशभक्ति का माहौल सजेगा. जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 7 नवम्बर को राज्य स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसकी तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं. पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार यादव ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी इंतज़ाम पुख्ता करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आयोजन में देशभक्ति की भावना, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति और आमजन की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आरएसी, पुलिस और स्कूल बैंड सहित पाँच बैंड की प्रस्तुतियाँ होंगी.
आयोजन के दौरान 50 हजार तिरंगे झंडे वितरित किए जाएंगे. साथ ही “वंदे मातरम्” के सामूहिक गायन, महापुरुषों की प्रदर्शनी, स्कूली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जीवंत किया जाएगा. राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा और अलवर में भी जिला स्तरीय आयोजन होंगे.
बाकी 31 जिलों में 8 व 9 नवम्बर को प्रभात फेरियाँ, रन और बाइक रैलियाँ, स्वच्छता एवं रक्तदान शिविर, चित्रकला व निबंध प्रतियोगिताएँ और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान कार्यक्रम होंगे. “एक स्थान, एक समय, एक गीत – वंदे मातरम्” की थीम पर पूरे राज्य में सामूहिक गायन आयोजित किया जाएगा. 10 से 15 नवम्बर तक सरकारी कार्यालयों, निकायों, पंचायत संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और पुलिस थानों में “वंदे मातरम्@150” और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम होंगे.
इस महाअभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए सोशल मीडिया पर भी #VandeMataram अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर नागरिक को राष्ट्रगीत के साथ जुड़ने का आमंत्रण दिया गया है.
