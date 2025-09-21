Zee Rajasthan
जयपुर जेल से फरार दोनों बंदी चढ़े पुलिस के हत्थे, 24 घंटे में अपराधी सलाखों के पीछे

Jaipur Central Jail:  जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए दो बंदियों अनस उर्फ दानिश और नवल किशोर को पुलिस ने पकड़ लिया है. मालपुरा गेट थाना पुलिस और DST टीम ने दोनों बंदियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा. अब दोनों बंदियों से पूछताछ की जा रही है. इससे पहले जेल प्रशासन ने 11 प्रहरियों को निलंबित किया था.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 21, 2025, 10:12 AM IST | Updated: Sep 21, 2025, 10:12 AM IST

Jaipur Central Jail: जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेल से फरार हुए दोनों बंदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. कल पुलिस ने पहले फरार बंदी अनस उर्फ दानिश को दबोचा था और अब दूसरी सफलता हासिल करते हुए नवल किशोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया. मालपुरा गेट थानाप्रभारी मुनीन्द्र सिंह, कांस्टेबल करण और डीएसटी ईस्ट के कांस्टेबल राजेश की टीम ने नवल किशोर को प्रताप नगर इलाके में बड़ के फाटक के पास से पकड़ने में सफलता पाई. पकड़े गए नवल किशोर को लालकोठी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. फिलहाल दोनों बंदियों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


