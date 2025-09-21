जयपुर जेल से फरार दोनों बंदी चढ़े पुलिस के हत्थे, 24 घंटे में अपराधी सलाखों के पीछे

Jaipur Central Jail: जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए दो बंदियों अनस उर्फ दानिश और नवल किशोर को पुलिस ने पकड़ लिया है. मालपुरा गेट थाना पुलिस और DST टीम ने दोनों बंदियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा. अब दोनों बंदियों से पूछताछ की जा रही है. इससे पहले जेल प्रशासन ने 11 प्रहरियों को निलंबित किया था.
Jaipur Central Jail: जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेल से फरार हुए दोनों बंदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. कल पुलिस ने पहले फरार बंदी अनस उर्फ दानिश को दबोचा था और अब दूसरी सफलता हासिल करते हुए नवल किशोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया. मालपुरा गेट थानाप्रभारी मुनीन्द्र सिंह, कांस्टेबल करण और डीएसटी ईस्ट के कांस्टेबल राजेश की टीम ने नवल किशोर को प्रताप नगर इलाके में बड़ के फाटक के पास से पकड़ने में सफलता पाई. पकड़े गए नवल किशोर को लालकोठी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. फिलहाल दोनों बंदियों से पुलिस पूछताछ कर रही है.
