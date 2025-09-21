जयपुर जेल से फरार दोनों बंदी चढ़े पुलिस के हत्थे, 24 घंटे में अपराधी सलाखों के पीछे

Jaipur Central Jail: जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेल से फरार हुए दोनों बंदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. कल पुलिस ने पहले फरार बंदी अनस उर्फ दानिश को दबोचा था और अब दूसरी सफलता हासिल करते हुए नवल किशोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया. मालपुरा गेट थानाप्रभारी मुनीन्द्र सिंह, कांस्टेबल करण और डीएसटी ईस्ट के कांस्टेबल राजेश की टीम ने नवल किशोर को प्रताप नगर इलाके में बड़ के फाटक के पास से पकड़ने में सफलता पाई. पकड़े गए नवल किशोर को लालकोठी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. फिलहाल दोनों बंदियों से पुलिस पूछताछ कर रही है.